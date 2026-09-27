Цены на топливо в Киеве 27 сентября: актуальная стоимость

Цены на А-95 различаются на АЗС: актуальная стоимость топлива в Киеве
В Киеве в воскресенье, 27 сентября, между заправками наблюдается разница в цене на бензин А-95. В некоторых случаях она достигает девяти гривен за литр. В то же время на заправках UPG и OKKO стоимость топлива остается стабильной.
Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Киеве в воскресенье, 27 сентября.
Цены на АЗС в Киеве 27 сентября
KLO:
- А-95 — 85,90 грн/л;
- А-92 — 84,50 грн/л;
- ДП — 98,80 грн/л;
- Газ — 44,90 грн/л;
- A-95 премиум — 94,60 грн/л.
UPG:
- UPG 100 — 99,90 грн/л;
- UPG 95 — 91,90 грн/л;
- A-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
ОККО:
- pulls 100 — 102,90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А95 Евро — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо — 102,90 грн/л;
- ДИ Евро — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97,90 грн/л
- А-95 — 94,90 грн/л;
- LPG — 45,50 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
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Как писали Новини.LIVE, в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что атаки России на дата-центры создали нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киевской области. В частности, наблюдаются перебои с телесигналом.
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