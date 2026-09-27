Цены на топливо в Киеве 27 сентября: актуальная стоимость

Заправка автомобиля на АЗС. Фото: УНИАН

В Киеве в воскресенье, 27 сентября, между заправками наблюдается разница в цене на бензин А-95. В некоторых случаях она достигает девяти гривен за литр. В то же время на заправках UPG и OKKO стоимость топлива остается стабильной.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Киеве в воскресенье, 27 сентября.

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Цены на АЗС в Киеве 27 сентября

KLO:

А-95 — 85,90 грн/л;

А-92 — 84,50 грн/л;

ДП — 98,80 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л;

A-95 премиум — 94,60 грн/л.

Цены на АЗС KLO в Киеве 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

UPG:

UPG 100 — 99,90 грн/л;

UPG 95 — 91,90 грн/л;

A-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Цены на АЗС UPG в Киеве 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

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pulls 100 — 102,90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

А95 Евро — 92,90 грн/л;

дизельное топливо — 102,90 грн/л;

ДИ Евро — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Цены на АЗС ОККО в Киеве 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97,90 грн/л

А-95 — 94,90 грн/л;

LPG — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Цены на АЗС SOCAR в Киеве 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что атаки России на дата-центры создали нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киевской области. В частности, наблюдаются перебои с телесигналом.

Кроме того, сегодня российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по девятиэтажному дому в Дарницком районе Киева. В результате обстрела ранения получила женщина. Также зафиксировано попадание в детский сад.