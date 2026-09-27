Ціни на пальне в Києві 27 вересня: актуальна вартість

Ціни на А-95 різняться на АЗС: актуальна вартість пального в Києві
У Києві у неділю, 27 вересня, між заправками є різниця в ціні на бензин А-95. Подекуди вона сягає девʼяти гривень на літр. Водночас на UPG та OKKO вартість пального залишається стабільною.
Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Києві у неділю, 27 вересня.
Ціни на АЗС в Києві 27 вересня
KLO:
- А-95 — 85,90 грн/л;
- A-92 — 84,50 грн/л;
- ДП — 98,80 грн/л;
- Газ — 44,90 грн/л;
- A-95 преміум — 94,60 грн/л.
UPG:
- UPG 100 — 99,90 грн/л;
- UPG 95 — 91,90 грн/л;
- A-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
ОККО:
- pulls 100 — 102,90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А95 Євро — 92,90 грн/л;
- pulls ДП — 102,90 грн/л;
- ДП Євро — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97.90 грн/л
- А-95 — 94.90 грн/л;
- LPG — 45.50 грн/л;
- AdBlue — 59.90 грн/л.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE, у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що атаки Росії на дата-центри створили навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Київщини. Зокрема, є перебої телесигналу.
Крім того, сьогодні російські окупанти завдали удару дроном по девʼятиповерхівці в Дарницькому районі Києва. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка. Також є влучання по дитячому садочку.