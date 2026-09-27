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Головна Київ Ціни на А-95 різняться на АЗС: актуальна вартість пального в Києві

Ціни на А-95 різняться на АЗС: актуальна вартість пального в Києві

Ua ru
27 вересня 2026 18:56
Ціни на пальне в Києві 27 вересня: актуальна вартість
Заправка автомобіля на АЗС. Фото: УНІАН

У Києві у неділю, 27 вересня, між заправками є різниця в ціні на бензин А-95. Подекуди вона сягає девʼяти гривень на літр. Водночас на UPG та OKKO вартість пального залишається стабільною.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Києві у неділю, 27 вересня.

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Ціни на АЗС в Києві 27 вересня

KLO:

  • А-95 — 85,90 грн/л;
  • A-92 — 84,50 грн/л;
  • ДП — 98,80 грн/л;
  • Газ — 44,90 грн/л;
  • A-95 преміум — 94,60 грн/л.
Вартість пального на KLO у Києві 27 вересня
Ціни на АЗС KLO в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

UPG:

  • UPG 100 — 99,90 грн/л;
  • UPG 95 — 91,90 грн/л;
  • A-95 — 88,90 грн/л;
  • Euro ДП — 97,90 грн/л.
Вартість пального на UPG у Києві 27 вересня
Ціни на АЗС UPG в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

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  • pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • А95 Євро — 92,90 грн/л;
  • pulls ДП — 102,90 грн/л;
  • ДП Євро — 99,90 грн/л;
  • Газ — 45,50 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.
Вартість пального на ОККО у Києві 27 вересня
Ціни на АЗС ОККО в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

  • NANO 100 — 104 грн/л;
  • DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
  • NANO ДП — 103 грн/л;
  • NANO 95 — 97.90 грн/л
  • А-95 — 94.90 грн/л;
  • LPG — 45.50 грн/л;
  • AdBlue — 59.90 грн/л.
Вартість пального на SOCAR в Києві 27 вересня
Ціни на АЗС SOCAR в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що атаки Росії на дата-центри створили навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Київщини. Зокрема, є перебої телесигналу.

Крім того, сьогодні російські окупанти завдали удару дроном по девʼятиповерхівці в Дарницькому районі Києва. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка. Також є влучання по дитячому садочку.

ціни на паливо Київ бензин АЗС паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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