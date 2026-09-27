Ціни на пальне в Києві 27 вересня: актуальна вартість

Заправка автомобіля на АЗС. Фото: УНІАН

У Києві у неділю, 27 вересня, між заправками є різниця в ціні на бензин А-95. Подекуди вона сягає девʼяти гривень на літр. Водночас на UPG та OKKO вартість пального залишається стабільною.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Києві у неділю, 27 вересня.

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Ціни на АЗС в Києві 27 вересня

KLO:

А-95 — 85,90 грн/л;

A-92 — 84,50 грн/л;

ДП — 98,80 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л;

A-95 преміум — 94,60 грн/л.

Ціни на АЗС KLO в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

UPG:

UPG 100 — 99,90 грн/л;

UPG 95 — 91,90 грн/л;

A-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Ціни на АЗС UPG в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

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pulls 100 — 102,90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

А95 Євро — 92,90 грн/л;

pulls ДП — 102,90 грн/л;

ДП Євро — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Ціни на АЗС ОККО в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97.90 грн/л

А-95 — 94.90 грн/л;

LPG — 45.50 грн/л;

AdBlue — 59.90 грн/л.

Ціни на АЗС SOCAR в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

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