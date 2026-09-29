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Главная Киев Цены на дизельное топливо продолжают расти: стоимость на АЗС Киева

Цены на дизельное топливо продолжают расти: стоимость на АЗС Киева

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29 сентября 2026 13:39
Цены на топливо в Киеве 29 сентября: сколько стоят бензин и дизель
Цены на АЗС ОККО в Киеве 29 сентября 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В Киеве по состоянию на вторник, 29 сентября 2026 года, отмечается дальнейшее колебание цен на топливо. Стоимость дизельного топлива и брендовых марок бензина на столичных заправках продолжает уверенно расти, тогда как цена на сжиженный газ остается относительно стабильной.

Редакция Новини.LIVE проанализировала актуальные цены на ключевых АЗС города.

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Цены на АЗС Киева 29 сентября

Ціни на АЗС Києва 29 вересня
Цены на АЗС SOCAR в Киеве 29 сентября. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На заправке SOCAR водителям предлагают следующие цены на топливо:

  • дизель Nano — 103,00 грн/л;
  • бензин 95 — 94,90 грн/л;
  • бензин Nano 95 — 97,90 грн/л;
  • дизельное топливо Diesel Nano Extra — 104,00 грн/л;
  • бензин Nano 100 — 104,00 грн/л;
  • автогаз (LPG) — 45,50 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.
Ціни на пальне у Києві
Цены на АЗС OKKO в Киеве 29 сентября. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На заправке OKKO цены установились на следующем уровне:

  • бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;
  • дизельное топливо Pulls ДП — 102,90 грн/л;
  • дизельное топливо ДП Евро — 99,90 грн/л;
  • автогаз (ГАЗ) — 45,50 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.
Ціни на дизель у Києві
Цены на АЗС UPG в Киеве 29 сентября. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На заправке UPG водителям предлагают следующие цены:

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  • бензин UPG 100 — 99,90 грн/л;
  • бензин upg 95 — 91,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • дизельное топливо EURO ДП — 97,90 грн/л.
Ціни на пальне у Києві 29 вересня
Цены на АЗС WOG в Киеве 29 сентября. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На заправке WOG водителям предлагают сразу несколько видов топлива Mustang. Цены следующие:

  • дизель ДП — 99,90 грн/л;
  • дизель ДП Mustang+ — 102,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 92,90 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 95,90 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 102,90 грн/л;
  • автогаз (ГАЗ) — 45,50 грн/л.
Пальне у Києві ціни
Цены на АЗС KLO в Киеве 29 сентября. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На заправке KLO стоимость топлива составляет:

  • бензин F100 — 94,60 грн/л;
  • бензин 95 EURO — 92,00 грн/л;
  • бензин E95 (спиртовой) — 85,90 грн/л;
  • бензин 92 EURO — 84,50 грн/л;
  • дизельное топливо VENTUS ДП — 100,90 грн/л;
  • дизельное топливо EURO ДП — 98,80 грн/л;
  • автогаз (LPG) — 44,90 грн/л;
  • AdBlue — 52,59 грн/л.

Именно на АЗС SOCAR зафиксированы самые высокие цены среди представленных сетей: премиальный дизель Diesel Nano Extra и высокооктановый бензин Nano 100 уже достигли отметки в 104 гривны за литр, что существенно превышает среднюю стоимость обычного топлива в столице.

В целом в Киеве сохраняется тенденция к постепенному росту цен на бензин и дизельное топливо, тогда как автогаз пока демонстрирует относительную стабильность. Самым доступным среди основных видов топлива остается именно газ (в пределах 44,90–45,50 грн/л), а больше всего водители платят за премиальные высокооктановые бензины и улучшенное дизельное топливо.

Новини.LIVE сообщали, что 28 сентября российские дроны атаковали Киев, в частности поразили АЗС в Оболонском районе, где повредили топливные колонки и возник пожар. В результате удара также было повреждено офисное здание в Шевченковском районе.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве и пригороде в результате российских атак были повреждены 16 автозаправочных станций. Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сообщила, что владельцы АЗС самостоятельно внедряют технические меры для защиты объектов. В то же время для столичных АЗС разрабатывается дополнительная система оповещения о приближении вражеских целей.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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