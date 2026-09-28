Обстрел Киева 28 сентября — под обстрел попали АЗС и офисное здание

Спасатели на месте ночного нападения в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Утром в понедельник, 28 сентября, россияне в очередной раз атаковали Киев с помощью дронов. На этот раз под удар снова попали АЗС и офисное здание. Кроме того, враг атаковал столицу ночью, в результате чего были повреждены жилые дома и возникли пожары в офисных зданиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 28 сентября и утром

Начиная с шести утра 28 сентября россияне снова начали атаковать Киев с помощью дронов. В городе неоднократно слышались взрывы, а мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил о попаданиях в АЗС и офисное здание.

"В Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены колонки АЗС. Пожар... В Шевченковском районе БПЛА попал в офисное здание", — говорится в сообщении.

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Посты Кличко. Фото: скриншот

Кроме того, утром ГСЧС Украины в Telegram рассказали о последствиях ночной атаки. По данным спасателей, в результате обстрела пострадали 4 человека, а последствия были зафиксированы в трёх районах, а именно:

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Подольский район: повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме;

повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме; Голосеевский район: зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом;

зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом; в Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 27 сентября, враг продолжал постоянные атаки на Киев. В результате одной из них было повреждено здание, где находится главный офис "Киевстар".

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Также мы писали, что вечером 27 сентября вражеский дрон попал неподалеку от Дворца Украина. На месте атаки возник пожар.