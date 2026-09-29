Ціни на пальне в Києві 29 вересня: скільки коштують бензин та дизель

Ціни на АЗС ОККО у Києві 29 вересня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Києві станом на вівторок, 29 вересня 2026 року, зафіксовано подальше коливання цін на пальне. Вартість дизельного пального та брендових марок бензину на столичних заправках продовжує впевнено зростати, тоді як ціна на скраплений газ залишається відносно стабільною.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала актуальні цінники на ключових АЗС міста.

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Ціни на АЗС Києва 29 вересня

Ціни на АЗС SOCAR у Києві 29 вересня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На заправці SOCAR водіям пропонують такі ціни на пальне:

дизель Nano — 103,00 грн/л;

бензин 95 — 94,90 грн/л;

бензин Nano 95 — 97,90 грн/л;

дизель Diesel Nano Extra — 104,00 грн/л;

бензин Nano 100 — 104,00 грн/л;

автогаз (LPG) — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Ціни на АЗС OKKO у Києві 29 вересня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На заправці OKKO цінники встановилися на такому рівні:

бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;

дизель Pulls ДП — 102,90 грн/л;

дизель ДП Євро — 99,90 грн/л;

автогаз (ГАЗ) — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Ціни на АЗС UPG у Києві 29 вересня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На заправці UPG водіям пропонують такі розцінки:

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бензин upg 100 — 99,90 грн/л;

бензин upg 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизель EURO ДП — 97,90 грн/л.

Ціни на АЗС WOG у Києві 29 вересня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На заправці WOG водіям пропонують одразу кілька видів пального Mustang. Ціни такі:

дизель ДП — 99,90 грн/л;

дизель ДП Mustang+ — 102,90 грн/л;

бензин А-95 — 92,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 95,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 102,90 грн/л;

автогаз (ГАЗ) — 45,50 грн/л.

Ціни на АЗС KLO у Києві 29 вересня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На заправці KLO вартість пального становить:

бензин F100 — 94,60 грн/л;

бензин 95 EURO — 92,00 грн/л;

бензин E95 (спиртовий) — 85,90 грн/л;

бензин 92 EURO — 84,50 грн/л;

дизель VENTUS ДП — 100,90 грн/л;

дизель EURO ДП — 98,80 грн/л;

автогаз (LPG) — 44,90 грн/л;

AdBlue — 52,59 грн/л.

Саме на АЗС SOCAR зафіксували найвищі ціни серед представлених мереж: преміальний дизель Diesel Nano Extra та високооктановий бензин Nano 100 вже сягнули позначки у 104 гривні за літр, що суттєво перевищує середню вартість звичайного пального у столиці.

Загалом у Києві зберігається тенденція до поступового зростання цін на бензин та дизельне пальне, тоді як автогаз поки демонструє відносну стабільність. Найдоступнішим серед основних видів пального залишається саме газ (у межах 44,90–45,50 грн/л), а найбільше водії платять за преміальні високооктанові бензини та покращене дизельне пальне.

Новини.LIVE інформували, що 28 вересня російські дрони атакували Київ, зокрема влучили в АЗС в Оболонському районі, де пошкодили паливні колонки та виникла пожежа. Внаслідок удару також було пошкоджено офісну будівлю у Шевченківському районі.

Новини.LIVE також писали, що у Києві та передмісті російськими атаками були пошкоджені 16 автозаправних станцій. Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що власники АЗС самостійно впроваджують технічні заходи для захисту об’єктів. Водночас для столичних АЗС опрацьовують додаткову систему оповіщення про наближення ворожих цілей.