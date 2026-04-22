Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на топливо в Киеве падают: дизель продают по 86,90

Цены на топливо в Киеве падают: дизель продают по 86,90

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 08:12
АЗС в Киеве. Фото: кадр из видео

Утром в среду, 22 апреля, на автозаправочных станциях в Киеве стоимость топлива начала снижаться. В частности, подешевело дизельное топливо и премиальные марки бензина.

Новини.LIVE объяснит, какова ситуация с ценами на топливо в Киеве сегодня.

Цены на заправках в Киеве 22 апреля

Согласно мониторингу информационных табло популярных сетей автозаправочных станций (UKRNAFTA, AMIC Energy и UPG) по состоянию на 22 апреля, цены на бензин, дизельное топливо и автогаз выглядят следующим образом.

UKRNAFTA

Скільки коштує пальне на АЗС в Києві
Цены на топливо в Киеве на АЗС UKRNAFTA 22 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин 95 — 69,90 грн
  • Бензин 95 energy — 72,90 грн
  • ДТ — 86,90 грн
  • ДТ energy — 88,90 грн
  • Автогаз — 48,90 грн

AMIC

Ціни на заправках Київ
Цены на топливо в Киеве на АЗС AMIC 22 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • ЕВРО 95 — 71,99 грн
  • Premium 95 — 74,99 грн
  • ЕВРО ДТ — 87,99 грн
  • Premium ДТ — 90,99 грн
  • Автогаз — 48,99 грн
  • AdBlue — 42,99 грн

UPG

Вартість пального в Києві
Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 22 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 80,90 грн
  • upg 95 — 74,90 грн
  • А-95 — 72,90 грн
  • euro ДТ — 86,90 грн

Как изменились цены за сутки

По сравнению со вчерашним днем, на киевских АЗС наблюдается снижение стоимости топлива, особенно это заметно на дизеле. На заправках сети UKRNAFTA цены на бензин (69,90 и 72,90 грн) и газ (48,90 грн) остались без изменений, однако обычное дизельное топливо и марка energy резко подешевели сразу на 1 гривну (с 87,90 до 86,90 грн и с 89,90 до 88,90 грн соответственно).

В свою очередь, сеть UPG синхронно снизила цены на 10 копеек практически на все свои позиции: бензин upg100 упал с 81 до 80,90 грн, upg95 — с 75 до 74,90 грн, А-95 — с 73 до 72,90 грн, а euro ДТ — с 87 до 86,90 грн.

Новини.LIVE рассказывали, что во вторник, 21 апреля, в Киеве началось судебное разбирательство дела в отношении полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. А глава МВД Игорь Клименко резко высказался относительно их поступка и сказал, какие решения принял для улучшения работы полиции.

Сейчас им избрали меру пресечения в виде содержания под арестом с правом внесения залога. Однако сторона защиты полицейских зявила, что это слишком жесткая мера и объяснили, почему правоохранители тоже являются потерпевшими. В частности патрульная Анна Дудина в суде рассказала, как начался теракт и как на спецлинию пришло сообщение о стрельбе.

Вибачте, але під час перевірки тексту щось пішло не так. Перезапуск браузера можливо зможе виправити цю проблему. (503)

цены на топливо Киев АЗС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации