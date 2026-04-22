Цены на топливо в Киеве падают: дизель продают по 86,90

Утром в среду, 22 апреля, на автозаправочных станциях в Киеве стоимость топлива начала снижаться. В частности, подешевело дизельное топливо и премиальные марки бензина.

Цены на заправках в Киеве 22 апреля

Согласно мониторингу информационных табло популярных сетей автозаправочных станций (UKRNAFTA, AMIC Energy и UPG) по состоянию на 22 апреля, цены на бензин, дизельное топливо и автогаз выглядят следующим образом.

UKRNAFTA

Бензин 95 — 69,90 грн

Бензин 95 energy — 72,90 грн

ДТ — 86,90 грн

ДТ energy — 88,90 грн

Автогаз — 48,90 грн

AMIC

ЕВРО 95 — 71,99 грн

Premium 95 — 74,99 грн

ЕВРО ДТ — 87,99 грн

Premium ДТ — 90,99 грн

Автогаз — 48,99 грн

AdBlue — 42,99 грн

UPG

upg 100 — 80,90 грн

upg 95 — 74,90 грн

А-95 — 72,90 грн

euro ДТ — 86,90 грн

Как изменились цены за сутки

По сравнению со вчерашним днем, на киевских АЗС наблюдается снижение стоимости топлива, особенно это заметно на дизеле. На заправках сети UKRNAFTA цены на бензин (69,90 и 72,90 грн) и газ (48,90 грн) остались без изменений, однако обычное дизельное топливо и марка energy резко подешевели сразу на 1 гривну (с 87,90 до 86,90 грн и с 89,90 до 88,90 грн соответственно).

В свою очередь, сеть UPG синхронно снизила цены на 10 копеек практически на все свои позиции: бензин upg100 упал с 81 до 80,90 грн, upg95 — с 75 до 74,90 грн, А-95 — с 73 до 72,90 грн, а euro ДТ — с 87 до 86,90 грн.

