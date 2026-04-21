Дизель подешевшав на 3 грн: актуальні ціни на пальне у Києві

Ціни на пальне в Києві. Фото: кадр з відео

У Києві станом на 21 квітня 2026 року на автозаправних станціях зафіксовано зменшення цін на пальне. Бензин змінюється незначно, тоді як дизель на окремих АЗС подешевшав одразу на кілька гривень за літр.

Вартість пального у Києві 21 квітня

Середня ціна дизельного пального напередодні знизилася приблизно до 89-90 грн за літр, а окремі мережі зменшили вартість на 1-2 грн за літр. Водночас на деяких київських АЗС падіння було ще відчутнішим — до 3 грн за літр за добу.

До прикладу, станом на сьогодні на АЗС ОККО водіям пропонують такі ціни:

100 Pulls — 85,90 грн за літр,

ДП Pulls — 92,90 грн за літр,

ДП Євро — 89,90 грн за літр,

95 Pulls — 78,90 грн за літр,

95 Євро — 75,90 грн за літр,

автогаз — 49,90 грн за літр.

Вартість пального на АЗС ОККО у Києві 21 квітня.

Прайс змінився також на автозаправних станціях мережі upg. Там також спостерігається здешевшання:

upg100 — 81 грн за літр,

upg95 — 75 грн за літр,

А-95 — 73 грн за літр,

upgDIESEL — 89 грн за літр,

EURO DIESEL — 87 грн за літр,

автогаз — 49 грн за літр.

Вартість пального на АЗС upg у Києві 21 квітня.

На національній мережі АЗС UKRNAFTA ціни на пальне завжди були одними з найнижчих. Сьогодні ситуація з вартістю наступна:

бензин 95 — 69,90 грн за літр,

бензин 95 energy — 72,90 грн за літр,

ДП — 87,90 грн за літр,

ДП energy — 89,90 грн за літр,

автогаз — 48,90 грн за літр.

Вартість пального на АЗС UKRNAFTA у Києві 21 квітня.

