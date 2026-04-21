Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизель подешевшав на 3 грн: актуальні ціни на пальне у Києві

Дизель подешевшав на 3 грн: актуальні ціни на пальне у Києві

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 09:09
Ціни на пальне в Києві. Фото: кадр з відео

У Києві станом на 21 квітня 2026 року на автозаправних станціях зафіксовано зменшення цін на пальне. Бензин змінюється незначно, тоді як дизель на окремих АЗС подешевшав одразу на кілька гривень за літр.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Вартість пального у Києві 21 квітня

Середня ціна дизельного пального напередодні знизилася приблизно до 89-90 грн за літр, а окремі мережі зменшили вартість на 1-2 грн за літр. Водночас на деяких київських АЗС падіння було ще відчутнішим — до 3 грн за літр за добу.

До прикладу, станом на сьогодні на АЗС ОККО водіям пропонують такі ціни:

  • 100 Pulls — 85,90 грн за літр,
  • ДП Pulls — 92,90 грн за літр, 
  • ДП Євро — 89,90 грн за літр,
  • 95 Pulls — 78,90 грн за літр,
  • 95 Євро — 75,90 грн за літр,
  • автогаз — 49,90 грн за літр. 
Ціни на пальне у Києві 21 квітня
Вартість пального на АЗС ОККО у Києві 21 квітня. Фото: кадр з відео

Прайс змінився також на автозаправних станціях мережі upg. Там також спостерігається здешевшання:

  • upg100 — 81 грн за літр,
  • upg95 — 75 грн за літр,
  • А-95 — 73 грн за літр,
  • upgDIESEL — 89 грн за літр,
  • EURO DIESEL — 87 грн за літр,
  • автогаз — 49 грн за літр.
Скільки коштує пальне у Києві 21 квітня
Вартість пального на АЗС upg у Києві 21 квітня. Фото: кадр з відео

На національній мережі АЗС UKRNAFTA ціни на пальне завжди були одними з найнижчих. Сьогодні ситуація з вартістю наступна:

  • бензин 95 — 69,90 грн за літр,
  • бензин 95 energy — 72,90 грн за літр,
  • ДП — 87,90 грн за літр,
  • ДП energy — 89,90 грн за літр,
  • автогаз — 48,90 грн за літр. 
Вартість пального у Києві 21 квітня
Вартість пального на АЗС UKRNAFTA у Києві 21 квітня. Фото: кадр з відео

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві люди помітили вночі в небі яскраве світило. Небесне тіло виявилося великим метеором з потоку Ліриди. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський анонсував перегляд застосування зброї поліцейськими після теракту у Києві. Тоді двоє правоохоронців втекли під час стрілянини і не допомогли цивільним. 

Київ АЗС Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації