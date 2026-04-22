Головна Київ Ціни на пальне в Києві падають: дизель продають по 86,90

Ціни на пальне в Києві падають: дизель продають по 86,90

Дата публікації: 22 квітня 2026 08:12
АЗС в Києві. Фото: кадр з відео

Зранку в середу, 22 квітня, на автозаправних станціях у Києві вартість пального почала знижуватися. Зокрема, здешевшало дизельне пальне та преміальні марки бензину.

Новини.LIVE пояснить, яка ситуація з цінами на пальне в Києві сьогодні.

Ціни на заправках в Києві 22 квітня

Згідно з моніторингом інформаційних табло популярних мереж автозаправних станцій (UKRNAFTA, AMIC Energy та UPG) станом на 22 квітня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз виглядають наступним чином.

UKRNAFTA

Скільки коштує пальне на АЗС в Києві
Ціни на пальне в Києві на АЗС UKRNAFTA 22 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин 95 — 69,90 грн
  • Бензин 95 energy — 72,90 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • ДП energy — 88,90 грн
  • Автогаз — 48,90 грн

AMIC

Ціни на пальне в Києві на АЗС AMIC 22 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • ЄВРО 95 — 71,99 грн
  • Premium 95 — 74,99 грн
  • ЄВРО ДП — 87,99 грн
  • Premium ДП — 90,99 грн
  • Автогаз — 48,99 грн
  • AdBlue — 42,99 грн

UPG

Вартість пального в Києві
Ціни на пальне в Києві на АЗС UPG 22 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 80,90 грн
  • upg 95 — 74,90 грн
  • А-95 — 72,90 грн
  • euro ДП — 86,90 грн

Як змінилися ціни за добу

Порівняно з учорашнім днем, на київських АЗС спостерігається зниження вартості пального, особливо це помітно на дизелі. На заправках мережі UKRNAFTA ціни на бензин (69,90 та 72,90 грн) і газ (48,90 грн) залишилися без змін, проте звичайне дизельне пальне та марка energy різко здешевшали одразу на 1 гривню (з 87,90 до 86,90 грн та з 89,90 до 88,90 грн відповідно).

Своєю чергою, мережа UPG синхронно знизила ціни на 10 копійок практично на всі свої позиції: бензин upg100 впав з 81 до 80,90 грн, upg95 — з 75 до 74,90 грн, А-95 — з 73 до 72,90 грн, а euro ДП — з 87 до 86,90 грн.

Новини.LIVE розповідали, що у вівторок, 21 квітня, в Києві почався судовий розгляд справи стосовно поліцейських, які втекли під час стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня. Даний інцидент викликав широкий суспільний резонанс. А очільник МВС Ігор Клименко різко висловився щодо їх вчинку та сказав, які рішення прийняв для покращення роботи поліції.

Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом з правом внесення застави. Проте сторона захисту поліцейських зявила, що це надто жорсткий захід і пояснили, чому правоохоронці теж є потерпілими. Зокрема патрульна Ганна Дудіна в суді розповіла, як саме почався теракт та як на спецлінію прийшло повідомлення про стрілянину. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
