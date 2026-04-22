Ціни на пальне в Києві падають: дизель продають по 86,90

АЗС в Києві. Фото: кадр з відео

Зранку в середу, 22 квітня, на автозаправних станціях у Києві вартість пального почала знижуватися. Зокрема, здешевшало дизельне пальне та преміальні марки бензину.

Ціни на заправках в Києві 22 квітня

Згідно з моніторингом інформаційних табло популярних мереж автозаправних станцій (UKRNAFTA, AMIC Energy та UPG) станом на 22 квітня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз виглядають наступним чином.

UKRNAFTA

Ціни на пальне в Києві на АЗС UKRNAFTA 22 квітня.

Бензин 95 — 69,90 грн

Бензин 95 energy — 72,90 грн

ДП — 86,90 грн

ДП energy — 88,90 грн

Автогаз — 48,90 грн

AMIC

Ціни на пальне в Києві на АЗС AMIC 22 квітня.

ЄВРО 95 — 71,99 грн

Premium 95 — 74,99 грн

ЄВРО ДП — 87,99 грн

Premium ДП — 90,99 грн

Автогаз — 48,99 грн

AdBlue — 42,99 грн

UPG

Ціни на пальне в Києві на АЗС UPG 22 квітня.

upg 100 — 80,90 грн

upg 95 — 74,90 грн

А-95 — 72,90 грн

euro ДП — 86,90 грн

Як змінилися ціни за добу

Порівняно з учорашнім днем, на київських АЗС спостерігається зниження вартості пального, особливо це помітно на дизелі. На заправках мережі UKRNAFTA ціни на бензин (69,90 та 72,90 грн) і газ (48,90 грн) залишилися без змін, проте звичайне дизельне пальне та марка energy різко здешевшали одразу на 1 гривню (з 87,90 до 86,90 грн та з 89,90 до 88,90 грн відповідно).

Своєю чергою, мережа UPG синхронно знизила ціни на 10 копійок практично на всі свої позиції: бензин upg100 впав з 81 до 80,90 грн, upg95 — з 75 до 74,90 грн, А-95 — з 73 до 72,90 грн, а euro ДП — з 87 до 86,90 грн.

