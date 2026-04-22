Ціни на пальне в Києві падають: дизель продають по 86,90
Зранку в середу, 22 квітня, на автозаправних станціях у Києві вартість пального почала знижуватися. Зокрема, здешевшало дизельне пальне та преміальні марки бензину.
Ціни на заправках в Києві 22 квітня
Згідно з моніторингом інформаційних табло популярних мереж автозаправних станцій (UKRNAFTA, AMIC Energy та UPG) станом на 22 квітня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз виглядають наступним чином.
UKRNAFTA
- Бензин 95 — 69,90 грн
- Бензин 95 energy — 72,90 грн
- ДП — 86,90 грн
- ДП energy — 88,90 грн
- Автогаз — 48,90 грн
AMIC
- ЄВРО 95 — 71,99 грн
- Premium 95 — 74,99 грн
- ЄВРО ДП — 87,99 грн
- Premium ДП — 90,99 грн
- Автогаз — 48,99 грн
- AdBlue — 42,99 грн
UPG
- upg 100 — 80,90 грн
- upg 95 — 74,90 грн
- А-95 — 72,90 грн
- euro ДП — 86,90 грн
Як змінилися ціни за добу
Порівняно з учорашнім днем, на київських АЗС спостерігається зниження вартості пального, особливо це помітно на дизелі. На заправках мережі UKRNAFTA ціни на бензин (69,90 та 72,90 грн) і газ (48,90 грн) залишилися без змін, проте звичайне дизельне пальне та марка energy різко здешевшали одразу на 1 гривню (з 87,90 до 86,90 грн та з 89,90 до 88,90 грн відповідно).
Своєю чергою, мережа UPG синхронно знизила ціни на 10 копійок практично на всі свої позиції: бензин upg100 впав з 81 до 80,90 грн, upg95 — з 75 до 74,90 грн, А-95 — з 73 до 72,90 грн, а euro ДП — з 87 до 86,90 грн.
Новини.LIVE розповідали, що у вівторок, 21 квітня, в Києві почався судовий розгляд справи стосовно поліцейських, які втекли під час стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня. Даний інцидент викликав широкий суспільний резонанс. А очільник МВС Ігор Клименко різко висловився щодо їх вчинку та сказав, які рішення прийняв для покращення роботи поліції.
Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом з правом внесення застави. Проте сторона захисту поліцейських зявила, що це надто жорсткий захід і пояснили, чому правоохоронці теж є потерпілими. Зокрема патрульна Ганна Дудіна в суді розповіла, як саме почався теракт та як на спецлінію прийшло повідомлення про стрілянину.
