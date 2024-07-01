Как ИИ видит идеальный Киев в День архитектуры Украины — новости Украины

Киев по версии ИИ Copilot. Фото: bing.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежегодно 1 июля отмечается национальный профессиональный праздник украинских архитекторов – День архитектуры Украины. Это очень ответственная профессия, ведь даже одно неудачное с точки зрения архитектуры здание может полностью разрушить впечатление от целого района.

Столица Украины — Киев — тоже оказалась не застрахована перед появлением таких зданий и о большинстве из них киевлянам давно известно. Но не будем о плохом, Новини.LIVE решили спросить у ИИ как он видит идеальную столицу Украины с точки зрения архитектуры, а еще какой Киев нейросети видят в будущем.

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Каким ИИ видит идеальный Киев

Как ни странно, большинство вариантов изображения ИИ идеального Киева включали реку Днепр, небоскребы и церкви. Много церквей.

Stable Diffusion

Изображения от Stable Diffusion содержат, пожалуй, больше церквей, чем от других ИИ. Впрочем, его видение смогло частично передать неповторимую атмосферу Киева.

Как ИИ видит идеальный Киев в День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит идеальный Киев на День архитектуры Украины 1/6 ​ 6

Deep Dream

А вот в представлении ИИ Deep Dream церквей было меньше. Его видение архитектуры Киева было довольно футуристическим.

Как ШИ Deep Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Dream

Еще один ИИ, по мнению которого в идеальном Киеве должно быть максимальное количество религиозных сооружений. Впрочем, и здесь есть достаточно хорошие варианты.

Как ШИ Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит идеальный Киев на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Designer

Designer от Microsoft, по нашему мнению, справился с задачей лучше всего. Этому ИИ удалось передать атмосферу Киева, его исторический вид и не перебрать с количеством церквей.

Как ШИ Designer видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит идеальный Киев на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит идеальный Киев на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Каким ИИ видит Киев в будущем

Конечно, прогнозы ИИ относительно того, как будет выглядеть Киев в будущем далеки от точности, но, возможно, они станут вдохновением для архитекторов. Некоторые нейросети представили очень хорошие варианты.

Stable Diffusion

Stable Diffusion снова смог передать атмосферу столицы Украины, однако его варианты, мягко говоря, достаточно спорны.

Как ШИ Stable Diffusion видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Stable Diffusion видит Киев в будущем на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Deep Dream

Deep Dream справился с задачей лучше и показал по-настоящему хороший город будущего. Однако не на всех изображениях сохранился дух столицы.

Как ШИ Deep Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Deep Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Dream

ШИ Dream считает, что в Киеве будущего будут огромные небоскребы и церкви, а также очень крутые транспортные развязки.

Как ШИ Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Dream видит Киев в будущем на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Designer

Designer от Microsoft показал самый футуристический Киев с летающими машинами, небоскребами и гигантскими дисплеями посреди города. Впрочем, это мог быть любой другой город в мире. Свою атмосферу в будущем Киев, по версии Designer, потеряет.

Как ШИ Designer видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит Киев в будущем на День архитектуры Украины

Как ШИ Designer видит Киев в будущем на День архитектуры Украины 1/4 ​ 4

Напомним, киевский ТРЦ Ocean Plaza в скором времени уйдет с молотка . Деньги от продажи ТРЦ будут направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ.

Также мы писали, что столица Украины вошла в десять худших городов мира по уровню качества жизни. Кроме Киева, в этот антирейтинг вошли в основном города Африки и Азии.