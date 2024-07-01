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Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України

1 липня 2024 05:54
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України — новини України
Київ за версією ШІ Copilot. Фото: bing.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Щорічно 1 липня відзначається національне професійне свято українських архітекторів — День архітектури України. Це надзвичай відповідальна професія, адже навіть одна невдала з точки зору архітектури будівля може повністю зруйнувати враження від цілого району.

Столиця України — Київ — також виявилась не застрахованою перед появою таких будівель і більшість з них киянам давно відома. Але не будемо про погане, Новини.LIVE вирішили запитати у ШІ як він бачить ідеальну столицю України з точки зору архітектури, а ще яким Київ нейромережі бачать у майбутньому.

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Яким ШІ бачить ідеальний Київ

Як не дивно, більшість варіантів зображень ШІ ідеального Києва включали річку Дніпро, хмарочоси та церкви. Багато церков.

Stable Diffusion

Зображення від Stable Diffusion містять, певно, найбільше церков, ніж від інших ШІ. Втім, його бачення змогло частково передати неповторно атмосферу Києва.

  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить ідеальний Київ на День архітектури України
1 / 6

Deep Dream

А ось у зображеннях ШІ Deep Dream церков було менше. Натомість його бачення архітектури Києва було досить футуристичним.

  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
1 / 4

Dream

Ще один ШІ на думку якого в ідеальному Києві повинна бути максимальна кількість релігійних споруд. Втім, і тут є досить непогані варіанти. 

  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить ідеальний Київ на День архітектури України
1 / 4

Designer

Designer від Microsoft, на нашу думку, впорався із завданням найкраще. Цьому ШІ вдалось передати атмосферу Києва, його історичний вигляд та не перебрати з кількістю церков.

  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить ідеальний Київ на День архітектури України
  • Як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить ідеальний Київ на День архітектури України
1 / 4

Яким ШІ бачить Київ у майбутньому

Звісно, що прогнози ШІ стосовно того, як виглядатиме Київ у майбутньому далекі від точності, але можливо вони стануть натхненням для архітекторів. Деякі нейромережі представили дуже непогані варіанти.

Stable Diffusion

Stable Diffusion знову зміг передати атмосферу столиці України, проте його варіанти, м'яко кажучи, є досить спірними.

  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Stable Diffusion бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
1 / 4

Deep Dream

Deep Dream впорався із завданням краще та показав по-справжньому гарне місто майбутнього. Проте не на всіх зображеннях зберігся дух столиці.

  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Deep Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України - фото 25
    Як ШІ Deep Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України - фото 26
    Як ШІ Deep Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
1 / 4

Dream

ШІ Dream вважає, що в Києві майбутнього будуть величезні хмарочоси та церкви, а також дуже круті транспортні розв'язки.

  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Dream бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
1 / 4

Designer

Designer від Microsoft показав найбільш футуристичний Київ з літаючими машинами, хмарочосами та гігантськими дисплеями посеред міста. Втім, це могло бути будь-яке інше місто у світі. Свою атмосферу у майбутньому Київ, за версією Designer, втратить.

  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
  • Як ШІ бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
    Як ШІ Designer бачить Київ у майбутньому на День архітектури України
1 / 4

Нагадаємо, київський ТРЦ Ocean Plaza незабаром піде з молотка. Гроші від продажу ТРЦ скерують на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ.

Також ми писали, що столиця України увійшла до десяти найгірших міст світу за рівнем якості життя. Крім Києва, до цього антирейтингу увійшли здебільшого міста Африки й Азії. 

Київ пам'ятник архітектури церква штучний інтелект

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