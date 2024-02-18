Цена строительства метро на Троещину эквивалентна восстановлению Мариуполя, — Офис трансформации

Строительство метро в Киеве. Фото: прокуратура Киева

Глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов ответил, реально ли построить метро на Троещину в Киеве. Власти Киева хотят потратить на строительство от двух до пяти миллиардов долларов.

Об этом Бахматов рассказал в эфире "Ми — Україна" в воскресенье, 18 февраля.

Строительство метро на Троещину

Бахматов заявил, что в классическом стиле построить метро на Троещину нереально. По его словам, за такие деньги можно отстроить Мариуполь, когда он будет освобожден.

"То есть точно не будет приоритет метро на Троещину за 5 млрд долларов", — уточнил Бахматов.

В то же время Бахматов уверен, что современный транспорт на Троещину нужен, но там не будет классического метро.

"Во-первых, власти Киева не построили метро на Виноградарь за 10 лет, во-вторых, они привыкли строить километры по схеме средней стоимости в 4 млрд гривен", — добавил Бахматов.

Напомним, жители столицы продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Они являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Ране мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда может заработать "синяя" ветка метро между станциями "Демиевская" — "Лыбидская" в столице. По его словам, по всей вероятности, это произойдет до конца лета текущего года.