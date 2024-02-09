Когда в Киеве заработает синяя ветка метро - Кличко назвал термин

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда может заработать "синяя" ветка метро между станциями "Демеевская" — "Лыбидская" в столице. По его словам, по всей вероятности, это произойдет до конца лета текущего года.

Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев" в четверг, 8 февраля.

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По словам Кличко, сейчас идет экспертиза и подготовка к работам.

Эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения предварительно установили причины деформации тоннеля и выявили ошибочные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы по строительству конструкции.

"Окончательные выводы будут даны после того, как мы откроем котлован и будет видно, где и какие проблемы", — сказал Кличко.

Проектная документация уже предоставлена на экспертизу, разбирательство займет 3-4 недели.

"Будут окончательно определены стоимость и уточнены сроки выполнения работ, — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, что комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы.

Также мы писали, что в Киеве продолжается затопление тоннеля метро . В частности, речь идет о синей ветке столичного метрополитена.