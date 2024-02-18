Ціна будівництва метро на Троєщину еквівалентна відновленню Маріуполя, — Офіс трансформації

Будівництво метро у Києві. Фото: прокуратура Києва

Глава та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов відповів, чи реально побудувати метро на Троєщину у Києві. Влада Києва хоче витратити на будівництво від двох до п'яти мільярдів доларів.

Про це Бахматов розповів в ефірі "Ми — Україна" у неділю, 18 лютого.

Будівництво метро на Троєщину

Бахматов заявив, що у класичному стилі побудувати метро на Троєщину нереально. За його словами, за такі гроші можна відбудувати Маріуполь, коли його буде звільнено.

"Тобто точно не буде пріоритету метро на Троєщину за 5 млрд доларів", — уточнив Бахматов.

Водночас Бахматов упевнений, що сучасний транспорт на Троєщину потрібен, але там не буде класичного метро.

"По-перше, влада Києва не побудувала метро на Виноградар за 10 років, по-друге, вона звикла будувати кілометри за схемою середньої вартості в 4 млрд гривень", — додав Бахматов.

Нагадаємо, мешканці столиці продовжують турбуватися про технічний стан мостів Метро та Патона. Вони є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли може запрацювати "синя" гілка метро між станціями "Деміївська" — "Либідська" у столиці. За його словами, ймовірно, це відбудеться до кінця літа поточного року.