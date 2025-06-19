Путин цинично заявил, что РФ била по военным объектам, а не по многоэтажке Киева

Спасатель на месте удара российской ракеты по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС Украины

Во время пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума диктатор РФ Владимир Путин отвечал на вопросы зарубежных журналистов. Его попросили прокомментировать удар по Киеву 17 июня, на что российский фюрер сделал циничное заявление.

Соответствующее видео выложил Телеграм-канал Дай мне Парабеллум.

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Как ответил Путин об ударе по Киеву

На вопрос западного журналиста об атаке баллистической ракетой X-101, которая поразила многоэтажку в Соломенском районе из-за чего погиб 21 человек, он ответил в своей привычной циничной манере с сарказмом.

"Если журналисты что-то и видели, то со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Одна из целей "специальной военной операции" - демилитаризация Украины", — сказал международный преступник Путин.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева, в одном из жилых домов, который пострадал во время ракетного обстрела 17 июня, произошло обрушение внутренних конструкций. Разрушение стало следствием повреждений, вызванных вражеским ударом.

Между тем посольство США в Украине наконец, отреагировало на вчерашнюю российскую массированную атаку на Киев. Это произошло лишь через сутки после удара.