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Головна Київ Цього не було — Путін цинічно прокоментував удар по Києву

Цього не було — Путін цинічно прокоментував удар по Києву

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Дата публікації: 19 червня 2025 02:39
Путін цинічно заявив, що РФ била по військових об'єктах, а не по багатоповерхівці Києва
Рятувальник на місці удару російської ракети по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС України
Ключові моменти Як відповів Путін про удар по Києву

Під час пресконференції у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму диктатор РФ Володимир Путін відповідав на питання закордонних журналістів. Його попросили прокоментувати удар по Києву 17 червня, на що російський фюрер зробив цинічну заяву.

Відповідне відео виклав Телеграм-канал Дай мені Парабелум

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Як відповів Путін про удар по Києву

На питання західного журналіста про атаку балістичною ракетою X-101, яка вразила багатоповерхівку у Солом'янському районі через що загинула 21 людина, він відповів у своїй звичній цинічній манері із сарказмом.

"Якщо журналісти щось і бачили, то з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку. Одна з цілей "спеціальної військової операції" — демілітаризація України", — сказав міжнародний злочинець Путін.

Раніше повідомлялось, що у Солом’янському районі Києва, в одному з житлових будинків, який постраждав під час ракетного обстрілу 17 червня, відбулося обвалення внутрішніх конструкцій. Руйнування стало наслідком пошкоджень, спричинених ворожим ударом.

Тим часом посольство США в Україні нарешті, відреагувало на вчорашню російську масовану атаку на Київ. Це сталося лише через добу після удару.

Київ володимир путін війна в Україні ракетний удар балістична атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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