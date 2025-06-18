Обстріл Києва 17 червня - в пошкодженому будинку впала конструкція

Наслідки обстрілу Солом’янського району. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 червня, столиця України знову опинилася під прицілом російських сил — Київ зазнав масованої атаки. У Солом’янському районі міста зафіксовано обвал будівельних конструкцій, що стався внаслідок влучання.

Про це повідомляє КМДА.

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Пост КМДА. Фото: скриншот

В пошкодженій п'ятиповерхівці обвалився проліт на сходах

У Солом’янському районі Києва, в одному з житлових будинків, який постраждав під час ракетного обстрілу 17 червня, відбулося обвалення внутрішніх конструкцій. Руйнування стало наслідком пошкоджень, спричинених ворожим ударом.

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"Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами", — вказала влада.

Як повідомляє міська держадміністрація, потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб. Аварійні бригади працюють на місці.

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Крім того, голова МВС Ігор Клименко зазначив, що пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва завершена.

"На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення", — підсумував він.

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня, під час масштабної повітряної атаки, одна з російських крилатих ракет типу Х-101 влучила в житловий будинок у Києві.

Під час масштабної ракетної атаки на Київ у ніч на 17 червня, коли у дев’ятиповерхівку влучила російська крилата ракета, домашній пес на ім’я Річард буквально врятував життя своєму 14-річному господареві. Завдяки тварині підліток встиг вибігти з квартири до моменту, як частина конструкцій обвалилася.