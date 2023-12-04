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Осень этого года в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю

4 декабря 2023 19:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Осень этого года в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новости.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Осень 2023 года в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Она заняла второе место среди самых теплых осеней с 1881 года в столице.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По информации обсерватории, столичная осень этого года стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Отмечается фиксирование пяти температурных рекордов и одного рекорда по осадкам.

В этом году осенние месяцы были значительно теплее почти всех предыдущих. В частности, в сентябре наблюдалось температурное отклонение около 4 градусов. Соответственно, самым теплым днем стало 24 сентября. В этот день максимальная температура после полудня достигла +29 °C.

Показатели, превысившие норму

Средняя температура воздуха за сезон в Киеве была +11,4 °C, что на 2,7 °C выше средних многолетних значений.

Что касается осадков, то за три месяца в Киеве выпало 172 мм осадков. Это соответствует 115% климатической нормы.

Напомним, в Киеве 29 ноября был зафиксирован рекорд суточного количества осадков. Показатель составил 17,5 мм. По информации метеорологов, это на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель. Он был зафиксирован в 1983 году.

Добавим, за несколько месяцев до окончания 2023 уже стал самым теплым годом, согласно наблюдениям синоптиков. Более того, в течение 2015-2023 годов удалось зафиксировать самые высокие температурные рекорды в истории.

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