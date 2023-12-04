Цьогорічна осінь у Києві стала однією з найтепліших за всю історію

Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Осінь 2023 року у Києві стала однією з найтепліших за всю історію спостережень. Вона посіла друге місце серед найтепліших осеней з 1881 року у столиці.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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Однією з найтепліших у столиці стала осінь 2023 року

За інформацією обсерваторії, цьогорічна столична осінь стала однією з найтепліших за всю історію спостережень. Зазначається про фіксування п'яти температурних рекордів та одного рекорду за опадами.

Цьогоріч осінні місяці були значно теплішими за майже усі попередні. Зокрема, у вересні спостерігалося температурне відхилення на близько 4 градуси. Відповідно найтеплішим днем стало 24 вересня. У цей день максимальна температура після полудня досягла +29 °C.

Показники, що перевищили норму

Середня температура повітря за сезон у Києві була +11,4 °C, що на 2,7 °C вище за середні багаторічні значення.

Щодо опадів, то за три місяці у Києві випало 172 мм опадів. Це відповідає 115 % кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві 29 листопада зафіксували рекорд добової кількості опадів. Показник становив 17,5 мм. За інформацією метеорологів, це на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник. Він був зафіксований ще у 1983 році.

Додамо, за кілька місяців до закінчення 2023 рік уже став найтеплішим роком, згідно зі спостереженнями синоптиків. Ба більше, упродовж 2015-2023 років вдалося зафіксувати найвищі температурні рекорди в історії.