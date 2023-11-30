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У Києві зафіксували рекордну кількість опадів за останні 40 років

30 листопада 2023 12:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві зафіксували рекордну кількість опадів за останні 40 років
Чоловік везе дитину на санях. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві вже декілька днів поспіль вирує негода, місто засипає снігом. Вчора, 29 листопада, було зафіксовано рекордну кількість добових опадів за останні 40 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Рекорд добових опадів

У Києві 29 листопада зафіксували рекорд добової кількості опадів. Показник склав 17,5 мм. За інформацією метеорологів, це на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник. Він був зафіксований ще у 1983 році.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 17,5 мм, що на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня", — зазначили в обсерваторії.

Повідомлення про рекорд
Повідомлення про рекорд. Фото: скриншот допису ЦГО

Нагадаємо, у столиці вже декілька днів вирує негода, що спричинила транспортний колапс на дорогах. Найближчим часом киян очікує похолодання, а дороги та тротуари міста покриються льодом.

Додамо, у Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту. 

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