ТЦК раскрыл подробности ДТП с мобилизованными в Киеве

Оформление ДТП. Фото иллюстративное: facebook.com/khersonpolice.official

В Киеве произошла авария с участием автомобиля ТЦК. По предварительным данным, один из мобилизованных резко повернул руль, что и привело к ДТП.

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.

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Что известно о ДТП с участием мобилизованного

"В сети распространяется видео и информация о попадании автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в дорожно-транспортное происшествие в Киеве", — сообщили в центре.

Как отметили в ТЦК, для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, они сообщили, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП.

"Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средства сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют", — добавили в центре.

Как пояснили сотрудники ТЦК, в результате ДТП некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от авто, однако успокоившись вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Во время ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК и СП, угрозы их жизни нет", — отметили в центре.

Напомним, ранее мы объясняли, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не должны ловить уклонистов, ведь это не их функция.

Напомним, 10 мая в Обухове на дороге столкнулись две машины. Это привело к гибели двух человек.

В то же время 8 мая на Сумщине столкнулись два грузовика. На месте вспыхнул сильный пожар, также есть пострадавшие.