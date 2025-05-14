ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві
У Києві сталася аварія за участю автомобіля ТЦК. За попередніми даними, один із мобілізованих різко повернув кермо, що й спричинило ДТП.
Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.
Що відомо про ДТП за участю мобілізованого
"В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві", — повідомили в центрі.
Як зауважили в ТЦК, для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вони повідомили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.
"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", — додали в центрі.
Як пояснили співробітники ТЦК, внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.
"Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", — зазначили в центрі.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не повинні ловити ухилянтів, адже це не їхня функція.
Нагадаємо, 10 травня в Обухові на дорозі зіткнулись дві автівки. Це призвело до загибелі двох людей.
Водночас 8 травня на Сумщині зіткнулися дві вантажівки. На місці спалахнула сильна пожежа, також є постраждалі.
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