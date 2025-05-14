ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві

Оформлення ДТП. Фото ілюстративне: facebook.com/khersonpolice.official

У Києві сталася аварія за участю автомобіля ТЦК. За попередніми даними, один із мобілізованих різко повернув кермо, що й спричинило ДТП.

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

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Що відомо про ДТП за участю мобілізованого

"В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві", — повідомили в центрі.

Як зауважили в ТЦК, для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вони повідомили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.

"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", — додали в центрі.

Як пояснили співробітники ТЦК, внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

"Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", — зазначили в центрі.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не повинні ловити ухилянтів, адже це не їхня функція.

Нагадаємо, 10 травня в Обухові на дорозі зіткнулись дві автівки. Це призвело до загибелі двох людей.

Водночас 8 травня на Сумщині зіткнулися дві вантажівки. На місці спалахнула сильна пожежа, також є постраждалі.