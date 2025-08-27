Ковш смерти в Припяти - опасен ли он

Туристки сделали фото в "ковше смерти" на ЧАЭС — последствия
Две женщины, которые посетили Чернобыльскую зону отчуждения, сфотографировались в гигантском ковше экскаватора. Он считается одним из самых радиоактивных артефактов, которые остались, и получил название "ковш смерти".
Эксперты объяснили, являются ли последствия такого фото опасными для жизни туристок, пишет Lad Bible.
Радиоактивный ли ковш экскаватора в Припяти?
Отмечается, что "клешню" экскаватора использовали для ликвидации последствий взрыва на четвертом энергоблоке станции, когда ею перемещали обломки и радиоактивные материалы. Металлическая конструкция до сих пор покрыта пылью и грязью, которые продолжают излучать радиацию.
Однако эксперты объясняют, что несколько минут рядом с объектом не приведут к серьезным последствиям. Доза излучения составит лишь несколько микрозивертов, сравнимых с рентгеном грудной клетки. Рентген грудной клетки эквивалентен 0,1 микрозиверта, что приравнивается к проведению менее 20 минут рядом с когтем, который излучает только 0,3 микрозиверта в час.
Однако во время контакта частицы могут осесть на одежде и коже, сохраняя радиационную активность и потенциально попадая в организм.
