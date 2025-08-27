Відео
Головна Київ Туристки сфотографувались у "ковші смерті" на ЧАЕС — які наслідки

Туристки сфотографувались у "ковші смерті" на ЧАЕС — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 08:08
Ковш смерті у Прип’яті - чи небезпечний він
Жінки сидять у гігантському ковші екскаватора на ЧАЕС. Фото: Reddit

Двоє жінок, які відвідали Чорнобильську зону відчуження, сфотографувалися у гігантському ковші екскаватора. Він вважається одним із найрадіоактивніших артефактів, що залишились, і отримав назву "ковш смерті".

Експерти пояснили, чи є наслідки такого фото небезпечними для життя туристок, пише Lad Bible.

Читайте також:

Чи радіоактивний ковш екскаватора у Прип’яті?

Зазначається, що "клешню" екскаватора використовували для ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці станції, коли нею переміщували уламки та радіоактивні матеріали. Металева конструкція досі вкрита пилом і брудом, які продовжують випромінювати радіацію.

чаес
"Ковш смерті". Фото: Reddit

Проте експерти пояснюють, що кілька хвилин поруч з об'єктом не призведуть до серйозних наслідків. Доза випромінювання становитиме лише кілька мікрозівертів, порівнянних із рентгеном грудної клітки. Рентген грудної клітки еквівалентний 0,1 мікрозіверт, що прирівнюється до проведення менше 20 хвилин поруч із кігтем, який випромінює лише 0,3 мікрозіверт на годину.

Однак під час контакту частинки можуть осісти на одязі та шкірі, зберігаючи радіаційну активність і потенційно потрапляючи в організм.

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильському заповіднику зафіксували рідкісного й непомітного птаха — слукву лісову, більш відому як вальдшнеп. 

Також ми писали, чому зона відчуження досі порожня, а Хіросіма процвітає.

зона ЧАЕС жінки фото радіація Чорнобильська зона
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
