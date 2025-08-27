Ковш смерті у Прип’яті - чи небезпечний він

Жінки сидять у гігантському ковші екскаватора на ЧАЕС. Фото: Reddit

Двоє жінок, які відвідали Чорнобильську зону відчуження, сфотографувалися у гігантському ковші екскаватора. Він вважається одним із найрадіоактивніших артефактів, що залишились, і отримав назву "ковш смерті".

Експерти пояснили, чи є наслідки такого фото небезпечними для життя туристок, пише Lad Bible.

Чи радіоактивний ковш екскаватора у Прип’яті?

Зазначається, що "клешню" екскаватора використовували для ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці станції, коли нею переміщували уламки та радіоактивні матеріали. Металева конструкція досі вкрита пилом і брудом, які продовжують випромінювати радіацію.

"Ковш смерті". Фото: Reddit

Проте експерти пояснюють, що кілька хвилин поруч з об'єктом не призведуть до серйозних наслідків. Доза випромінювання становитиме лише кілька мікрозівертів, порівнянних із рентгеном грудної клітки. Рентген грудної клітки еквівалентний 0,1 мікрозіверт, що прирівнюється до проведення менше 20 хвилин поруч із кігтем, який випромінює лише 0,3 мікрозіверт на годину.

Однак під час контакту частинки можуть осісти на одязі та шкірі, зберігаючи радіаційну активність і потенційно потрапляючи в організм.

