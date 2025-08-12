Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобилі помітили рідкісну пташку з майже круговим зором

У Чорнобилі помітили рідкісну пташку з майже круговим зором

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:48
У Чорнобилі зафіксували рідкісного вальдшнепа з унікальним зором
Чорнобильський заповідник. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного й непомітного птаха — слукву лісову, більш відому як вальдшнеп. Цей представник родини баранцевих веде прихований спосіб життя і найактивніший у темний час доби.

Про це повідомили на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реклама
Читайте також:

У Чорнобилі помітили вальдшнепа 

Вальдшнеп поширений у лісах Полісся, Лісостепу та в гірських районах Криму. Його головна особливість — майже круговий, 360-градусний огляд завдяки особливому розташуванню очей.

null
Вальдшнеп. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Не менш унікальний і дзьоб цієї пташки. Кінчик дзьоба рухливий і може згинатися, що дає змогу з високою точністю знаходити під землею безхребетних, якими птах харчується у вечірні та нічні години.

Оперення вальдшнепа — справжній природний камуфляж. Строкатий малюнок дозволяє птаху майже повністю зливатися з опалим листям і лісовою підстилкою, тому вдень побачити його практично неможливо.

Фахівці заповідника додають, що пера цього птаха іноді використовують художники для створення тонких і делікатних мазків у живописі.

Навесні самці виконують незвичайні польоти. Це своєрідні шлюбні демонстрації, де птахи видають нетипові звуки: глухий "куок-ок-ок" і різкі "цикання".

У Чорнобильському заповіднику наголосили, що зустріти вальдшнепа — справжня удача навіть для досвідчених орнітологів, адже він обирає тишу, темряву та віддалені куточки лісу. 

Нагадаємо, Чорнобильська зона кишить різними тваринами. Дослідники постійно помічають різноманіття тварин, птахів, плазунів. 

Навіть після Чорнобильської катастрофи, на території ЧАЕС не припиняються різні роботи — читайте, що змінилося за роки після трагедії. 

Київ тварини Чорнобиль Чорнобильська зона птахи
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації