У Чорнобилі зафіксували рідкісного вальдшнепа з унікальним зором

Чорнобильський заповідник. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного й непомітного птаха — слукву лісову, більш відому як вальдшнеп. Цей представник родини баранцевих веде прихований спосіб життя і найактивніший у темний час доби.

Про це повідомили на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Вальдшнеп поширений у лісах Полісся, Лісостепу та в гірських районах Криму. Його головна особливість — майже круговий, 360-градусний огляд завдяки особливому розташуванню очей.

Вальдшнеп. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Не менш унікальний і дзьоб цієї пташки. Кінчик дзьоба рухливий і може згинатися, що дає змогу з високою точністю знаходити під землею безхребетних, якими птах харчується у вечірні та нічні години.

Оперення вальдшнепа — справжній природний камуфляж. Строкатий малюнок дозволяє птаху майже повністю зливатися з опалим листям і лісовою підстилкою, тому вдень побачити його практично неможливо.

Фахівці заповідника додають, що пера цього птаха іноді використовують художники для створення тонких і делікатних мазків у живописі.

Навесні самці виконують незвичайні польоти. Це своєрідні шлюбні демонстрації, де птахи видають нетипові звуки: глухий "куок-ок-ок" і різкі "цикання".

У Чорнобильському заповіднику наголосили, що зустріти вальдшнепа — справжня удача навіть для досвідчених орнітологів, адже він обирає тишу, темряву та віддалені куточки лісу.

Нагадаємо, Чорнобильська зона кишить різними тваринами. Дослідники постійно помічають різноманіття тварин, птахів, плазунів.

Навіть після Чорнобильської катастрофи, на території ЧАЕС не припиняються різні роботи — читайте, що змінилося за роки після трагедії.