Журналисты показали разрушенную квартиру Тараса Тополи после обстрела

Здесь должны были спать дети — СМИ показали руины квартиры Тополи
Журналисты побывали на месте вражеского удара, который разрушил квартиру семьи музыкантов Елены и Тараса Тополи в Киеве. На кадрах видно, что комнаты в квартире очень повреждены, а детская, где обычно спят дети звездной четы, превратилась в руины.
Видеокадры из разрушенного жилья обнародовали журналисты "Украина сейчас".
Дети чудом выжили, потому что не ночевали дома
Мужчина, который провел в квартиру журналистов, рассказал, что в комнате, которая уничтожена в результате российской атаки, обычно ночуют дети звездной четы.
Только случайность спасла жизнь малышей: на момент обстрела они находились не в столице. Ракета попала в дом напротив.
Елена Тополя, известная также как Alyosha, сняла первые минуты после атаки. На видео, опубликованном в сети, она потрясенная молча ходит по руинам помещения, не в состоянии произнести ни одного слова.
Напомним, Тарас Тополя рассказал, что взрывная волна полностью уничтожила внутренние помещения, вырвала с петель даже бронированные двери.
Также в КГВА заявили, что Россия сделала прямое наведение на жилые дома - это была целенаправленная атака.
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