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Главная Киев Здесь должны были спать дети — СМИ показали руины квартиры Тополи

Здесь должны были спать дети — СМИ показали руины квартиры Тополи

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 09:28
Журналисты показали разрушенную квартиру Тараса Тополи после обстрела
Тарас и Елена Тополя вместе с детьми. Фото: соцсети
Ключові моменти Дети чудом выжили, потому что не ночевали дома

Журналисты побывали на месте вражеского удара, который разрушил квартиру семьи музыкантов Елены и Тараса Тополи в Киеве. На кадрах видно, что комнаты в квартире очень повреждены, а детская, где обычно спят дети звездной четы, превратилась в руины.

Видеокадры из разрушенного жилья обнародовали журналисты "Украина сейчас".

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Дети чудом выжили, потому что не ночевали дома

Мужчина, который провел в квартиру журналистов, рассказал, что в комнате, которая уничтожена в результате российской атаки, обычно ночуют дети звездной четы.

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Руины квартиры. Фото: кадр из видео

Только случайность спасла жизнь малышей: на момент обстрела они находились не в столице. Ракета попала в дом напротив.

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Разрушена детская комната. Фото: кадр из видео
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Руины комнаты. Фото: кадр из видео

Елена Тополя, известная также как Alyosha, сняла первые минуты после атаки. На видео, опубликованном в сети, она потрясенная молча ходит по руинам помещения, не в состоянии произнести ни одного слова.

Напомним, Тарас Тополя рассказал, что взрывная волна полностью уничтожила внутренние помещения, вырвала с петель даже бронированные двери.

Также в КГВА заявили, что Россия сделала прямое наведение на жилые дома - это была целенаправленная атака.

обстрелы Alyosha Тарас Тополя Антитіла дом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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