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Головна Київ Тут мали спати діти — ЗМІ показали руїни квартири Тараса Тополі

Тут мали спати діти — ЗМІ показали руїни квартири Тараса Тополі

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Дата публікації: 23 червня 2025 09:28
Журналісти показали зруйновану квартиру Тараса Тополі після обстрілу
Тарас і Олена Тополя разом з дітьми. Фото: соцмережі
Ключові моменти Діти чудом вижили, бо не ночували вдома

Журналісти побували на місці ворожого удару, який зруйнував квартиру родини музикантів Олени та Тараса Тополі у Києві. На кадрах видно, що кімнати в квартирі дуже пошкоджені, а дитяча, де зазвичай сплять діти зіркового подружжя, перетворилася на руїни. 

Відеокадри із зруйнованого житла оприлюднили журналісти "Украина сейчас". 

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Діти чудом вижили, бо не ночували вдома 

Чоловік, який провів в квартиру журналістів розповів, що у кімнаті, яка знищена внаслідок російської атаки, зазвичай ночують діти зіркового подружжя. 

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Руїни квартири. Фото: кадр з відео

Лише випадковість урятувала життя малечі: на момент обстрілу вони перебували не в столиці. Ракета влучила у будинок навпроти. 

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Зруйнована дитяча кімната. Фото: кадр з відео
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Руїни кімнати. Фото: кадр з відео

Олена Тополя, відома також як Alyosha, зафільмувала перші хвилини після атаки. На відео, опублікованому у мережі, вона приголомшена мовчки ходить по біля руїн помешкання, не в змозі вимовити жодного слова.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, що вибухова хвиля повністю знищила внутрішні приміщення, вирвала з петель навіть броньовані двері.

Також в КМВА заявили, що Росія зробила пряме наведення на житлові будинки — це була цілеспрямована атака.

обстріли Alyosha Тарас Тополя Антитіла будинок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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