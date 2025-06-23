Журналісти показали зруйновану квартиру Тараса Тополі після обстрілу

Тарас і Олена Тополя разом з дітьми. Фото: соцмережі

Журналісти побували на місці ворожого удару, який зруйнував квартиру родини музикантів Олени та Тараса Тополі у Києві. На кадрах видно, що кімнати в квартирі дуже пошкоджені, а дитяча, де зазвичай сплять діти зіркового подружжя, перетворилася на руїни.

Відеокадри із зруйнованого житла оприлюднили журналісти "Украина сейчас".

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Чоловік, який провів в квартиру журналістів розповів, що у кімнаті, яка знищена внаслідок російської атаки, зазвичай ночують діти зіркового подружжя.

Руїни квартири. Фото: кадр з відео

Лише випадковість урятувала життя малечі: на момент обстрілу вони перебували не в столиці. Ракета влучила у будинок навпроти.

Зруйнована дитяча кімната. Фото: кадр з відео

Руїни кімнати. Фото: кадр з відео

Олена Тополя, відома також як Alyosha, зафільмувала перші хвилини після атаки. На відео, опублікованому у мережі, вона приголомшена мовчки ходить по біля руїн помешкання, не в змозі вимовити жодного слова.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, що вибухова хвиля повністю знищила внутрішні приміщення, вирвала з петель навіть броньовані двері.

Також в КМВА заявили, що Росія зробила пряме наведення на житлові будинки — це була цілеспрямована атака.