Теплоснабжение в Киеве — сколько домов без тепла

Тысячи домов без тепла — какова ситуация в Киеве
По состоянию на 21 января в Киеве 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения. Это около трети жилого фонда.
Об этом сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE.
Сколько домов в Киеве без теплоснабжения
Игнатьев рассказал, что ситуация с теплоснабжением в Киеве очень критическая. 4200 многоквартирных домов без стабильного тепла.
"Имеем 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения — треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Можем говорить, что Киев приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще эту неделю — это точно", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что на крупнейшей в Украине ТЭЦ-5, которая питает большинство Киева, сейчас не работают два из четырех энергоблоков после обстрелов РФ. Теплоснабжение восстанавливают даже аварийные бригады из Львова. По словам Станислава Игнатьева, за неделю-две все дома должны быть запитаны, если не будет новых атак.
Напомним, 21 января Зеленский провел специальное энергетическое совещание. По его словам, сейчас около 60% Киева находится без света.
В то же время в КГВА сообщили, что после атаки 20 января худшая ситуация в нескольких районах столицы. Там нет воды, тепла и света.
Читайте Новини.LIVE!