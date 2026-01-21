Теплоснабжение в Киеве — сколько домов без тепла

Люди на улице в Киеве после атаки после атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

По состоянию на 21 января в Киеве 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения. Это около трети жилого фонда.

Об этом сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE.

Сколько домов в Киеве без теплоснабжения

Игнатьев рассказал, что ситуация с теплоснабжением в Киеве очень критическая. 4200 многоквартирных домов без стабильного тепла.

"Имеем 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения — треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Можем говорить, что Киев приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще эту неделю — это точно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на крупнейшей в Украине ТЭЦ-5, которая питает большинство Киева, сейчас не работают два из четырех энергоблоков после обстрелов РФ. Теплоснабжение восстанавливают даже аварийные бригады из Львова. По словам Станислава Игнатьева, за неделю-две все дома должны быть запитаны, если не будет новых атак.

Напомним, 21 января Зеленский провел специальное энергетическое совещание. По его словам, сейчас около 60% Киева находится без света.

В то же время в КГВА сообщили, что после атаки 20 января худшая ситуация в нескольких районах столицы. Там нет воды, тепла и света.