В каких районах Киева самая плохая ситуация со светом

Сейчас худшая ситуация со светом, теплом и водой после массированного удара РФ по Киеву в двух районах столицы. Речь идет о Деснянском и Печерском районах.

Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE во вторник, 20 января.

Пресс-секретарь КГВА отметила, что сегодняшний удар РФ по Киеву был снова направлен именно по системам жизнеобеспечения города и критической инфраструктуре.

По ее информации, ситуация в районах столицы следующая:

Деснянский район — почти 100% домов без тепла и света;

Печерский район — почти 100% домов без холодного водоснабжения, также проблемы с электроэнергией;

Голосеевский, Дарницкий и Соломенский районы — около 40% потребителей без теплоснабжения.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня, по результатам атаки 9 января из тех домов, которые остались неподключенными, уже осталось меньше десятка к теплоснабжению, именно к сети. Относительно сегодняшней атаки, враг снова цинично атаковал именно системы жизнеобеспечения города и критическую инфраструктуру. Худшая ситуация сейчас фиксируется в Деснянском районе.

Там почти 100% домов без тепла, без света. И в Печерском районе, одна из самых сложных ситуаций, там также почти 100% домов без холодного водоснабжения. Также проблемы с электроэнергией фиксируются именно в Печерском районе", — рассказала пресс-секретарь.

В то же время Поп предупредила, что из-за морозов и длительного отсутствия коммуникаций в части домов будут сливать системы теплоснабжения, чтобы предотвратить массовое замерзание труб.

"Также важно отметить, что после этой атаки один человек пострадал в Днепровском районе, он сейчас находится в больнице", — сообщила пресс-секретарь КГВА.

А также добавила, что в столице разворачивают Пункты обогрева ГСЧС и Пункты несокрушимости.

Как известно, что сейчас в Киеве уже более 1300 пунктов несокрушимости, дополнительно работает около 100 пунктов обогрева.

Напомним, что в ночь на 20 января российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами — раздавались мощные взрывы.

Также этой ночью захватчики атаковали Днепр — на город летела баллистика.