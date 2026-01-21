Теплопостачання у Києві — скільки будинків без тепла

Тисячі будинків без тепла — яка ситуація у Києві
Станом на 21 січня у Києві 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання. Це близько третини житлового фонду.
Про це повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.
Скільки будинків у Києві без теплопостачання
Ігнатьєв розповів, що ситуація з теплопостачанням у Києві дуже критична. 4200 багатоквартирних будинків без стабільного тепла.
"Маємо 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання — третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Можемо говорити, що Київ наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень — це точно", — наголосив експерт.
Він додав, що на найбільшій в Україні ТЕЦ-5, яка живить більшість Києва, зараз не працюють два з чотирьох енергоблоків після обстрілів РФ. Теплопостачання відновлюють навіть аварійні бригади зі Львова. За словами Станіслава Ігнатьєва, за тиждень-два всі будинки мають бути заживлені, якщо не буде нових атак.
Нагадаємо, 21 січня Зеленський провів спеціальну енергетичну нараду. За його словами, наразі близько 60% Києва перебуває без світла.
Водночас в КМВА повідомили, що після атаки 20 січня найгірша ситуація в кількох районах столиці. Там немає води, тепла та світла.
