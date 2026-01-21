Теплопостачання у Києві — скільки будинків без тепла

Люди на вулиці в Києві після атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Станом на 21 січня у Києві 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання. Це близько третини житлового фонду.

Про це повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки будинків у Києві без теплопостачання

Ігнатьєв розповів, що ситуація з теплопостачанням у Києві дуже критична. 4200 багатоквартирних будинків без стабільного тепла.

"Маємо 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання — третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Можемо говорити, що Київ наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень — це точно", — наголосив експерт.

Він додав, що на найбільшій в Україні ТЕЦ-5, яка живить більшість Києва, зараз не працюють два з чотирьох енергоблоків після обстрілів РФ. Теплопостачання відновлюють навіть аварійні бригади зі Львова. За словами Станіслава Ігнатьєва, за тиждень-два всі будинки мають бути заживлені, якщо не буде нових атак.

Нагадаємо, 21 січня Зеленський провів спеціальну енергетичну нараду. За його словами, наразі близько 60% Києва перебуває без світла.

Водночас в КМВА повідомили, що після атаки 20 січня найгірша ситуація в кількох районах столиці. Там немає води, тепла та світла.