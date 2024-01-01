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В боях на Лиманском направлении погиб инженер и зоозащитник Святослав Романчук

1 января 2024 15:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В боях на Лиманском направлении погиб инженер и зоозащитник Святослав Романчук
Украинский защитник Святослав Романчук. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Лиманском направлении погиб известный спелеолог, инженер и зоозащитник Святослав Романчук с позывным "Нутрием". Он пошел в украинские Вооруженные силы в начале полномасштабной войны.

Об этом жена военного Анна Даниленко.

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"Моего Славу убили. Святослав Романчук погиб 28 декабря 2023 ночью на позициях на Лиманском направлении", — написала она.

Анна рассказала, что последние 3 месяца он был "на нуле", а последняя встреча с ним была короткой, потому что его "вдруг вытащили посреди ночи с кровати и увезли на позиции, поскольку не было кем заменить других".

"Слава был талантливым инженером, который мог во всем разобраться, с руками с правильного места. С очень острым любознательным умом. Немного авантюрности", — отметила девушка.

Она напомнила, что 24 февраля 2022 года он приехал из командировки и ушел в ТРО, чтобы защищать Украину. В сентябре "Нутрий" приехал в Киев на свой день рождения, а 25 сентября женился на любимой и снова уехал защищать страну.

По словам Анны, на свадьбе она плакала, потому что снова нужно было его отпускать на фронт.

"Кусок металла из снаряда пробил сонную артерию. До выхода оставалось немного. Герои умирают...", — добавила она.

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Скриншот поста Анны Даниленко
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Скриншот поста Анны Даниленко

Напомним, что во время выполнения боевого задания на фронте погиб актер театра и кино, военнослужащий Богдан Колесник. Первой об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.

Ранее мы писали, что в ДТП трагически погиб актер "Молодого театра" вместе со своим братом, когда ехали к матери на Рождество. Также мы рассказывали, что стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви".

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