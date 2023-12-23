У Києві трагічно загинув актор Молодого театру
У Києві трагічно загинув актор Молодого театру Роман Новак. Повідомляється, що він загинув у автокатастрофі.
Про це повідомили в Молодому театрі.
У Києві загинув актор
"Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака", — говориться у повідомленні.
В колективі театру повідомили, що повірити в цю страшну звістку й досі не вдається.
"Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові й нашому другу!" — завершується повідомлення.
Що відомо про Романа Новака
Новак зіграв у багатьох спектаклях Молодого театру в Києві. Столичні глядачі могли бачити його у спектаклях "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Осінній блюз", "Підступство та кохання", "Саломея", "Сон літньої ночі", "Хомо ферус, або Сука-любов!", "Цап-ка-цап", "Шинель".
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