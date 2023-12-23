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У Києві трагічно загинув актор Молодого театру

23 грудня 2023 16:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві трагічно загинув актор Молодого театру
Актор Роман Новак. Фото: Молодий театр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві трагічно загинув актор Молодого театру Роман Новак. Повідомляється, що він загинув у автокатастрофі.

Про це повідомили в Молодому театрі.

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У Києві загинув актор

"Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака", — говориться у повідомленні.

В колективі театру повідомили, що повірити в цю страшну звістку й досі не вдається.

"Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові й нашому другу!" — завершується повідомлення.

актор
Актор Роман Новак. Фото: Молодий театр

Що відомо про Романа Новака

Новак зіграв у багатьох спектаклях Молодого театру в Києві. Столичні глядачі могли бачити його у спектаклях "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Осінній блюз", "Підступство та кохання", "Саломея", "Сон літньої ночі", "Хомо ферус, або Сука-любов!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Раніше ми повідомляли, що єдина дочка Єлизавети II Анна розповіла, що королева хвилювалася, що буде важко організувати її похорон, якщо вона помре в Балморалі (приватна резиденція британських королів у Шотландії). Однак родина переконала її, що все буде гаразд.

Нагадуємо, що на початку цього місяця помер американський актор Раян О'Ніл. Він відомий, зокрема, за ролями в "Історії кохання" та "Баррі Ліндоні". Зірці було 82 роки. Нині стала відомою причина смерті.

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