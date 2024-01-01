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У боях на Лиманському напрямку загинув інженер та зоозахисник Святослав Романчук

1 січня 2024 15:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У боях на Лиманському напрямку загинув інженер та зоозахисник Святослав Романчук
Український захисник Святослав Романчук. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Лиманському напрямку загинув відомий спелеолог, інженер і зоорятівник Святослав Романчук з позивним "Нутрій". Він пішов до українських Збройних сил на початку повномасштабної війни.

Про це дружина військового Анна Даниленко.

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На фронті загинув Святослав Романчук

"Мого Славу вбили. Святослав Романчук загинув 28 грудня 2023 року вночі на позиціях на Лиманському напрямку", — написала вона.

Анна розповіла, що останні 3 місяці він був "на нулі", а остання зустріч з ним була короткою, бо його "раптово витягли посеред ночі з ліжка і повезли на позиції, оскільки не було ким замінити інших". 

"Слава був талановитим інженером, який міг у всьому розібратися, з руками з правильного місця. І дуже гострий допитливий розум. Трохи авантюрності", — зазначила дівчина.

Вона пригадала, що 24 лютого 2022 року він приїхав з відрядження і пішов в ТРО, аби боронити Україну. У вересні "Нутрій" приїхав до Києва на свій день народження, а 25 вересня одружився з коханою і знову поїхав захищати країну.

За словами Анни, на весіллі вона плакала, бо знову треба було його відпускати на фронт.

"Кусок металу зі снаряда пробив сонну артерію. До виходу лишалось трошки. Герої вмирають...", — додала вона.

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Скриншот допису Анни Даниленко
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Скриншот допису Анни Даниленко

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання на фронті загинув актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Першою про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко. 

Раніше ми писали, що в ДТП трагічно загинув актор "Молодого театру" разом зі своїм братом, коли їхали до матері на Різдво. Також ми розповідали, що стала відомою причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання".

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