После ночной атаки России на Киевскую область повреждены дома и авто

В Бориспольском районе зафиксированы разрушения из-за атаки РФ
Россия атаковала Киевскую область в ночь на 9 июня. Известно, что в результате повреждений получили гражданские объекты в Бориспольском районе.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В Киевской области в Бориспольском районе есть разрушения
По состоянию на 08:30 правоохранители зафиксировали разрушения частного дома, хозяйственной постройки и автомобиля.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и патрульные. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала.
Правоохранители призывают жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.
Напомним, в Киеве и по области раздавалась в ночь на 9 июня серия сильных взрывов.
Также в Ровенской ОГА сообщили о мощной атаке на регион со стороны российских войск
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