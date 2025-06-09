После ночной атаки России на Киевскую область повреждены дома и авто

Выбитые окна в машине. Фото: Нацполиция

Россия атаковала Киевскую область в ночь на 9 июня. Известно, что в результате повреждений получили гражданские объекты в Бориспольском районе.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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По состоянию на 08:30 правоохранители зафиксировали разрушения частного дома, хозяйственной постройки и автомобиля.

Разрушения в частном доме. Фото: Нацполиция Украины

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и патрульные. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала.

Выбитое стекло в машине от взрыва. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители призывают жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.

Напомним, в Киеве и по области раздавалась в ночь на 9 июня серия сильных взрывов.

Также в Ровенской ОГА сообщили о мощной атаке на регион со стороны российских войск