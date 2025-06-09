Після нічної атаки Росії на Київщину пошкоджено будинки та авто

У Бориспільському районі зафіксовано руйнування через атаку РФ
Росія атакувала Київську область в ніч проти 9 червня. Відомо, що внаслідок пошкоджень зазнали цивільні об’єкти в Бориспільському районі.
Про це повідомили в поліції Київщини.
У Київській області в Бориспільському районі є руйнування
Станом на 08:30 правоохоронці зафіксували руйнування приватного будинку, господарської споруди та автомобіля.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та патрульні. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.
Правоохоронці закликають мешканців Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу прямувати до укриттів.
Нагадаємо, у Києві та по області лунала в ніч проти 9 червня серія сильних вибухів.
Також у Рівненській ОВА повідомили про потужну атаку на регіон з боку російських військ
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