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У Бориспільському районі зафіксовано руйнування через атаку РФ

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Дата публікації: 9 червня 2025 10:39
Після нічної атаки Росії на Київщину пошкоджено будинки та авто
Вибиті вікна в машині. Фото: Нацполіція

Росія атакувала Київську область в ніч проти 9 червня. Відомо, що внаслідок пошкоджень зазнали цивільні об’єкти в Бориспільському районі.

Про це повідомили в поліції Київщини.

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У Київській області в Бориспільському районі є руйнування

Станом на 08:30 правоохоронці зафіксували руйнування приватного будинку, господарської споруди та автомобіля.

Руйнування в Бориспільському районі
Руйнування в приватному будинку. Фото: Нацполіція України

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та патрульні. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

Бориспіль вибухи
Вибите скло в машині від вибуху. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці закликають мешканців Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу прямувати до укриттів.

Нагадаємо, у Києві та по області лунала в ніч проти 9 червня серія сильних вибухів

Також у Рівненській ОВА повідомили про потужну атаку на регіон з боку російських військ 

поліція безпілотники Київська область обстріли руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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