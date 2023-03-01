В Борисполе сошел с рельсов поезд: что известно
В городе Борисполе под Киевом грузовой поезд сошел с рельсов. Власти предупреждают об ограничении движения со стороны вокзала.
Об этом сообщает Бориспольский городской совет.
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В сообщении отмечается, что движение со стороны вокзала будет ограничено до утра.
"На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В настоящее время движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", — предупредили в Бориспольском горсовете.
Других подробностей инцидента власти города пока не сообщают.
Напомним, в среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.