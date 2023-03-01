У Борисполі зійшов з рейок потяг: що відомо
У місті Борисполі під Києвом вантажний потяг зійшов з рейок. Влада попереджає про обмеження руху з боку вокзалу.
Про це повідомляє Бориспільська міська рада.
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У повідомленні зазначається, що наразі рух зі сторони вокзалу буде обмежений до ранку.
"На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Наразі рух зі сторони Вокзалу буде обмежений до ранку. Обирайте альтернативні шляхи руху", — попередили у Бориспільській міськраді.
Інших подробиць інциденту влада міста наразі не повідомляє.
Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.