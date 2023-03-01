У Борисполі зійшов з рейок потяг: що відомо

З рейок зійшло декілька вагонів вантажного потяга

У місті Борисполі під Києвом вантажний потяг зійшов з рейок. Влада попереджає про обмеження руху з боку вокзалу.

Про це повідомляє Бориспільська міська рада.

У повідомленні зазначається, що наразі рух зі сторони вокзалу буде обмежений до ранку.

"На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Наразі рух зі сторони Вокзалу буде обмежений до ранку. Обирайте альтернативні шляхи руху", — попередили у Бориспільській міськраді.

Інших подробиць інциденту влада міста наразі не повідомляє.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.