На Киевщине суд осудил мужчину за кражу в поврежденном доме

Мужчина работает с котлом. Фото иллюстративное: Freepik

На Киевщине судили мужчину, который похитил из разрушенной квартиры котел. Он ограбил квартиру в Бородянке.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Мужчина похитил котел, чтобы потом пользоваться им

По материалам суда, на скамье подсудимых оказался житель села Дружная. Преступление произошло 5 сентября 2024 года в поселке Бородянка, где обвиняемый проник в частично разрушенную квартиру, откуда похитил газовый котел марки Vaillant VP5/2 230 V стоимостью 28 196 грн. В суде отметили, что кража произошла в условиях военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года.

По версии обвиняемого, он зашел в квартиру, где двери были прикрыты только досками, и выбросил котел с балкона, намереваясь его разобрать, поскольку, по его словам, не имел средств на еду. Его задержали на месте, когда он разбирал похищенное устройство.

Во время допроса обвиняемый частично признал вину, однако суд не учел его объяснения как искреннее раскаяние. При вынесении приговора суд учел тяжесть преступления, совершенного в условиях военного положения, и отсутствие у подсудимого постоянного места работы.

Согласно приговору, суд оставил меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, но определил возможность внесения залога в размере 90 840 грн. В случае его внесения на обвиняемого будет возлагаться ряд обязанностей, в частности запрет покидать населенный пункт, где он проживает, и обязательство не общаться с потерпевшим или свидетелями по делу. Газовый котел, как вещественное доказательство, был передан законному владельцу - потерпевшему.

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