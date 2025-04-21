На Київщині суд засудив чоловіка за крадіжку в пошкодженому будинку

Чоловік працює з котлом. Фото ілюстративне: Freepik

На Київщині судили чоловіка, який викрав із зруйнованої квартири котел. Він пограбував квартиру у Бородянці.

Про це стало відомо із вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Чоловік викрав котел, щоб потім користуватися ним

За матеріалами суду, на лаві підсудних опинився мешканець села Дружня. Злочин стався 5 вересня 2024 року в селищі Бородянка, де обвинувачений проник у частково зруйновану квартиру, звідки викрав газовий котел марки Vaillant VP5/2 230 V вартістю 28 196 грн. У суді зазначили, що крадіжка відбулась в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з 24 лютого 2022 року.

За версією обвинуваченого, він зайшов до квартири, де двері були прикриті лише дошками, і викинув котел з балкона, маючи намір його розібрати, оскільки, за його словами, не мав коштів на їжу. Його затримали на місці, коли він розбирав викрадений пристрій.

Під час допиту обвинувачений частково визнав вину, однак суд не врахував його пояснення як щире каяття. При ухваленні вироку суд врахував тяжкість злочину, скоєного в умовах воєнного стану, та відсутність у підсудного постійного місця роботи.

Згідно з вироком, суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, але визначив можливість внесення застави у розмірі 90 840 грн. У разі її внесення на обвинуваченого покладатиметься низка обов’язків, зокрема заборона залишати населений пункт, де він проживає, і зобов’язання не спілкуватися з потерпілим чи свідками у справі. Газовий котел, як речовий доказ, було передано законному власнику — потерпілому.

Нагадаємо, киянин подав до суду на Росію, бо йому заважають повітряні тривоги. А в Харкові судили поліціянтку, яка вимагала хабарі з військовозобов'язаних.