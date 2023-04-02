В Бородянке в годовщину деоккупации Киевской области провели ярмарку и концерт: фоторепортаж

Концерт на площади в Бородянке

В Бородянке Киевской области к годовщине освобождения от российских оккупантов на центральной площади состоялся праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Ярмарка в Бородянке

В воскресенье, 2 апреля, в Бородянке прошла благотворительная ярмарка, где продавали украинскую атрибутику, учили собирать и разбирать автомат, а также играли в шашки, чем собирали средства для украинской армии.

Также прошел праздничный концерт, на котором исполнили украинские песни.

Скульптура "Девочка под солнцем" в Бородянке

Кроме того, 2 апреля в Бородянке открыли четырехметровую скульптуру "Девочка под солнцем". Ее создал украинский скульптор Евгений Примаченко в рамках общенациональной кампании "Соревнуемся за новую жизнь" при поддержке USAID.

Скульптор вдохновился фото 11-летней Алины на качелях. Он переосмыслил образ девочки. Вместо качелей — солнечные лучи, которые, перекрещиваясь, формируют защитный купол над девочкой. Арки символизируют сопротивление семи районов Киевской и самой столицы.

Оккупация Бородянки

В марте прошлого года из-за постоянных бомбардировок российских войск Бородянка фактически вся была уничтожена. Разрушена большая часть жилых домов, повреждена инфраструктура. Сейчас поселок понемногу приходит в себя после оккупации.

До 24 февраля 2022 года в Бородянке проживало 13 тысяч человек.

26 февраля 2022 года частные дома были обстреляны, тогда погибли три человека. Уже 28 февраля 2022 года пылали два супермаркета, по городку двигалась вражеская техника, а 1 марта российский самолет сбросил бомбу на жилой дом. Пациенты психоневрологического интерната в Бородянке оказались в заложниках оккупантов. 200 жителей поселка две недели были заблокированы в подвалах. Оккупанты уничтожали все на своем пути, зверски убивая мирное население.

5 марта Бородянка уже находилась под контролем оккупантов, несмотря на бои в ее окрестностях. 12 марта войска россии окончательно "зачистили" поселок.

Украинские защитники освободили Бородянку в начале апреля 2022 года.

Под разбитыми домами было найдено более сорока жителей Бородянки. Отдельно во дворах и просто в огородах люди хоронили своих родственников или соседей.

6 мая 2022 года местная полиция сообщила: после оккупации в стихийных захоронениях обнаружено более 300 тел жителей Бородянки (85% которых с признаками насильственной смерти) и более сорока тел найдены под завалами домов.

На сегодня до сих пор неизвестно точное количество погибших в Бородянке. Есть люди, которые указаны в списках пропавших без вести.

Бэнкси в Бородянке

В ноябре 2022 года в Бородянку тайно приехал всемирно известный художник Бенкси. На разрушенных домах мужчина оставил после себя несколько граффити. В основном они посвящены детям, пострадавшим от вторжения российских оккупантов.

Напомним, в конце января в Бородянке на одном из уцелевших после оккупации домов появится мурал "Область Героев". Художественное произведение будет посвящено всем жителям Киевской области, рискуя здоровьем и жизнью, помогают другим.