У Бородянці в річницю деокупації Київщини провели ярмарок та концерт: фоторепортаж

Концерт на площі в Бородянці

У Бородянці, що на Київщині, до річниці звільнення від російських окупантів на центральній площі відбувся святковий концерт і благодійний ярмарок.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Ярмарок у Бородянці

У неділю, 2 квітня, в Бородянці пройшов благодійний ярмарок, де продавали українську атрибутику, вчили збирати та розбирати автомат, а також грали у шашки, чим збирали кошти для української армії.

Також відбувся святковий концерт, на якому виконали українські пісні.

Скульптура "Дівчинка під сонцем" в Бородянці

Окрім того, 2 квітня у Бородянці відкрили чотириметрову скульптуру "Дівчинка під сонцем". Її створив український скульптор Євген Примаченко в рамках загальнонаціональної кампанії "Змагаймося за нове життя" за підтримки USAID.

Скульптор надихнувся фото 11-річної Аліни на гойдалці. Він переосмислив образ дівчинки. Замість гойдалки — сонячні промені, що, перехрещуючись, формують захисний купол над дівчинкою. Арки символізують опір семи районів Київщини та самої столиці.

Окупація Бородянки

У березні минулого року через постійні бомбардування російських військ Бородянка фактично уся була знищена. Зруйнована велика частина житлових будинків, пошкоджена інфраструктура. Зараз селище потроху оговтується після окупації.

До 24 лютого 2022 року у Бородянці мешкало 13 тисяч осіб.

26 лютого 2022 року приватні будинки було обстріляні, тоді загинуло троє осіб. Вже 28 лютого 2022 року палали два супермаркети, містечком рухалася ворожа техніка, а 1 березня російський літак скинув бомбу на житловий будинок. Пацієнти психоневрологічного інтернату у Бородянці опинилися у заручниках окупантів. 200 мешканців селища два тижні були заблоковані у підвалах. Окупанти знищували все на своєму шляху, по-звірячому вбиваючи мирне населення.

5 березня Бородянка вже перебувала під контролем окупантів, попри бої в її околицях. 12 березня війська рф остаточно "зачистили" селище.

Українські захисники звільнили Бородянку на початку квітня 2022 року.

Під розтрощеними будинками було знайдено понад сорок жителів Бородянки. Окремо на подвір’ях та просто в городах люди ховали своїх родичів чи сусідів.

6 травня 2022 року місцева поліція повідомила: після окупації в стихійних похованнях виявлено понад 300 тіл мешканців Бородянки (85 % яких з ознаками насильницької смерті) та понад сорок тіл знайдено під завалами будинків.

На сьогодні й досі невідома точна кількість загиблих у Бородянці. Є люди, які зазначені в списках зниклих безвісти.

Бенксі в Бородянці

У листопаді 2022 року в Бородянку таємно приїхав всесвітньо відомий художник Бенксі. На зруйнованих будинках чоловік залишив по собі декілька графіті. Переважно вони присвячені дітям, які постраждали від вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо, наприкінці січня у Бородянці на одному із вцілілих після окупації будинків з’явиться мурал "Область Героїв". Художній витвір буде присвячено усім мешканцям Київщини, які, ризикуючи здоров’ям і життям, допомагають іншим.