В голове ребенка помощника столичного судьи обнаружили шар — отец возражает

Помощник судьи с дочерью. Фото: Слідство.Інфо

В Броварском районе Киевской области дочь помощника судьи Хозяйственного суда столицы стреляла себе в голову. Ее доставили в больницу с ранением головы — ребенка медикам привез отец.

Об этом пишет Слідство.Інфо со ссылкой на комментарий полиции в субботу, 10 августа.

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Ребенок стрелял себе в голову

23 июля в больницу в Броварах привезли 12-летнюю девочку с ранением головы. По данным правоохранителей, ее доставил 40-летний отец.

Во время обследования медики обнаружили в голове ребенка предмет, похожий на пулю. Там сообщили в полицию, которая опросила девочку — она озвучивала разные версии случившегося.

Перед обследованием она рассказала, что играла на скейтборде и упала. Однако после обнаружения в голове, вероятно, пули, ребенок поделился другой историей. По ее словам, во время игр на улице в селе она нашла предмет, похожий на пистолет, и нажала спусковой крючок, после чего произошел выстрел.

Как отметила пресс-офицер Главного Управления Нацполиции Киевщины Яна Ермоленко, оружие было не огнестрельным, а сам пистолет пока не нашли.

Отец ребенка пытался убедить журналистов, что в голове его дочери ничего нет. Известно, что им является помощник судьи Хозяйственного суда Киева Сергей Швыдак.