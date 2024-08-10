У голові дитини помічника столичного судді виявили кулю — батько заперечує

Помічник судді з донькою. Фото: Слідство.Інфо

У Броварському районі Київської області донька помічника судді Господарського суду столиці стріляла собі в голову. Її доставили до лікарні з пораненням голови — дитину медикам привіз батько.

Про це пише Слідство.Інфо з посиланням на коментар поліції у суботу, 10 серпня.

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Дитина стріляла собі в голову

23 липня до лікарні у Броварах привезли 12-річну дівчинку з пораненням голови. За даними правоохоронців, її доставив 40-річний батько.

Під час обстеження медики виявили у голові дитини предмет, схожий на кулю. Там повідомили до поліції, яка опитала дівчинку — вона озвучувала різні версії того, що трапилося.

Перед обстеженням вона розповіла, що гралася на скейтборді і впала. Однак після виявлення в голові, ймовірно, кулі, дитина поділилася іншою історією. За її словами, під час ігор на вулиці в селі вона знайшла предмет, схожий на пістолет, і натиснула на спусковий гачок, після чого стався постріл.

Як зазначила пресофіцерка Головного Управління Нацполіції Київщини Яна Єрмоленко, зброя була не вогнепальною, а сам пістолет наразі не знайшли.

Батько ж дитини намагався переконати журналістів, що у голові його доньки нічого немає. Відомо, що ним є помічник судді Господарського суду Києва Сергій Швидак.