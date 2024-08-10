Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Броварах помічник судді привіз доньку до лікарні з кульовим пораненням голови — деталі arrow

У Броварах помічник судді привіз доньку до лікарні з кульовим пораненням голови — деталі

10 серпня 2024 16:43
Євгенія Брюховецька - редактор
У голові дитини помічника столичного судді виявили кулю — батько заперечує
Помічник судді з донькою. Фото: Слідство.Інфо
Євгенія Брюховецька - редактор

У Броварському районі Київської області донька помічника судді Господарського суду столиці стріляла собі в голову. Її доставили до лікарні з пораненням голови — дитину медикам привіз батько. 

Про це пише Слідство.Інфо з посиланням на коментар поліції у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Дитина стріляла собі в голову

23 липня до лікарні у Броварах привезли 12-річну дівчинку з пораненням голови. За даними правоохоронців, її доставив 40-річний батько. 

Під час обстеження медики виявили у голові дитини предмет, схожий на кулю. Там повідомили до поліції, яка опитала дівчинку — вона озвучувала різні версії того, що трапилося.

Перед обстеженням вона розповіла, що гралася на скейтборді і впала. Однак після виявлення в голові, ймовірно, кулі, дитина поділилася іншою історією. За її словами, під час ігор на вулиці в селі вона знайшла предмет, схожий на пістолет, і натиснула на спусковий гачок, після чого стався постріл.

Як зазначила пресофіцерка Головного Управління Нацполіції Київщини Яна Єрмоленко, зброя була не вогнепальною, а сам пістолет наразі не знайшли.

Батько ж дитини намагався переконати журналістів, що у голові його доньки нічого немає. Відомо, що ним є помічник судді Господарського суду Києва Сергій Швидак.

Також важливі новини дня по темі:

Київ суд діти поліція судді лікарня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:43 У Броварах помічник судді привіз доньку до лікарні з кульовим пораненням голови — деталі

16:39 У Миколаєві розірвали договір на постачання тролейбусів з білоруською компанією

16:39 Залужний відвідав парад у британській військовій академії та привітав випускника з України

16:30 Як військовому звернутися до нотаріуса та чи існують програми нотаріальної підтримки бійців ЗСУ

16:21 В Укргідрометцентрі назвали регіон, в якому завтра йтимуть сильні дощі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:07 В Одесі за понад 30 млн гривень відновлять зруйнований Росією будинок

15:55 Шлюб онлайн — в Дії офіційно одружилися перші молодята

15:54 Росіяни шукають масовку для мітингів на підтримку жителів Курська

15:44 Маршан пояснив, як йому вдалося стати чотириразовим олімпійським чемпіоном Парижа

15:33 РФ хотіла завадити цивільному судноплавству — у ВМС розповіли подробиці атаки на "вишки Бойка"

16:43 У Броварах помічник судді привіз доньку до лікарні з кульовим пораненням голови — деталі

16:39 У Миколаєві розірвали договір на постачання тролейбусів з білоруською компанією

16:39 Залужний відвідав парад у британській військовій академії та привітав випускника з України

16:30 Як військовому звернутися до нотаріуса та чи існують програми нотаріальної підтримки бійців ЗСУ

16:21 В Укргідрометцентрі назвали регіон, в якому завтра йтимуть сильні дощі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:07 В Одесі за понад 30 млн гривень відновлять зруйнований Росією будинок

15:55 Шлюб онлайн — в Дії офіційно одружилися перші молодята

15:54 Росіяни шукають масовку для мітингів на підтримку жителів Курська

15:44 Маршан пояснив, як йому вдалося стати чотириразовим олімпійським чемпіоном Парижа

15:33 РФ хотіла завадити цивільному судноплавству — у ВМС розповіли подробиці атаки на "вишки Бойка"

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин