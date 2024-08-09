На пожаре в Киеве ГСЧС-ники спасли 17-летнюю девушку

В Киеве на пожаре спасли девушку — кадры с места
В Киеве в Голосеевском районе во время тушения пожара в жилом доме ГСЧС-ники спасли девушку. Горелая квартира на пятом этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС Украины в пятницу, 9 августа.
Пожар в пятиэтажке в Киеве
Информация о пожаре в пятиэтажке Голосеевском районе Киева поступила в ГСЧС в 16:36 – горела квартира на последнем этаже дома.
Во время тушения пожара из соседней квартиры спасатели вывели на свежий воздух 17-летнюю девушку, госпитализация не понадобилась.
Площадь пожара составила около 20 кв. м, в 17:32 огонь потушили.
На месте работали 15 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
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