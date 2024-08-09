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В Киеве на пожаре спасли девушку — кадры с места

9 августа 2024 22:11
Галина Шподарева - редактор
На пожаре в Киеве ГСЧС-ники спасли 17-летнюю девушку
Пожар в Голосеевском районе. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
Галина Шподарева - редактор

В Киеве в Голосеевском районе во время тушения пожара в жилом доме ГСЧС-ники спасли девушку. Горелая квартира на пятом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС Украины в пятницу, 9 августа.

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Тушение пожара в киевском доме. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Пожар в пятиэтажке в Киеве

Информация о пожаре в пятиэтажке Голосеевском районе Киева поступила в ГСЧС в 16:36 – горела квартира на последнем этаже дома.

Во время тушения пожара из соседней квартиры спасатели вывели на свежий воздух 17-летнюю девушку, госпитализация не понадобилась.

Площадь пожара составила около 20 кв. м, в 17:32 огонь потушили.

На месте работали 15 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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