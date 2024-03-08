В Броварах за реконструкцию больницы переплатили более 3 млн гривен — детали

Центр "Детская больница" в Броварах. Фото: Трибуна Бровары

В Броварах Киевской области за реконструкцию инфекционного отделения детской больницы переплатили 3 млн гривен. Известно, что руководитель частного предприятия внес ложные данные о стоимости и объемах проводимых работ.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 8 марта.

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По данным следствия, в 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской облгосадминистрации и частным обществом был заключен договор на реконструкцию инфекционного отделения центра "Детская больница" в Броварах.

"По завершению реконструкции руководитель частного общества внес недостоверные данные в акты выполненных работ по стоимости и объемам произведенных работ", — говорится в сообщении.

В то же время ответственное должностное лицо приняло работы как выполненные в полном объеме.

Больница внутри. Фото: Киевская городская прокуратура

Из-за таких действий из местного бюджета за невыполненные работы безосновательно перечислили более 3 млн гривен. Это подтверждено выводом судебной экономической экспертизы.

Больница внутри. Фото: Киевская городская прокуратура

Больница внутри. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного общества и должностному лицу Киевской областной военной администрации по факту хищения бюджетных средств.

Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

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