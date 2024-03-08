В Броварах за реконструкцию больницы переплатили более 3 млн гривен — детали
В Броварах Киевской области за реконструкцию инфекционного отделения детской больницы переплатили 3 млн гривен. Известно, что руководитель частного предприятия внес ложные данные о стоимости и объемах проводимых работ.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 8 марта.
Реконструкция больницы по завышенной цене
По данным следствия, в 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской облгосадминистрации и частным обществом был заключен договор на реконструкцию инфекционного отделения центра "Детская больница" в Броварах.
"По завершению реконструкции руководитель частного общества внес недостоверные данные в акты выполненных работ по стоимости и объемам произведенных работ", — говорится в сообщении.
В то же время ответственное должностное лицо приняло работы как выполненные в полном объеме.
Из-за таких действий из местного бюджета за невыполненные работы безосновательно перечислили более 3 млн гривен. Это подтверждено выводом судебной экономической экспертизы.
Правоохранители сообщили о подозрении директору частного общества и должностному лицу Киевской областной военной администрации по факту хищения бюджетных средств.
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