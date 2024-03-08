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У Броварах за реконструкцію лікарні переплатили понад 3 млн гривень — деталі

8 березня 2024 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Броварах за реконструкцію лікарні переплатили понад 3 млн гривень — деталі
Центр "Дитяча лікарня" у Броварах. Фото: Трибуна Бровари
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Броварах Київської області за реконструкцію інфекційного відділення дитячої лікарні переплатили 3 млн гривень. Відомо, що керівник приватного підприємства вніс неправдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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За даними слідства, у 2021 році між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та приватним товариством було укладено договір на реконструкцію інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" у Броварах.

"По завершенню реконструкції керівник приватного товариства вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо вартості та обсягів проведених робіт", — йдеться у повідомленні.

Водночас відповідальна службова особа прийняла роботи як виконані у повному обсязі.

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Лікарня всередині. Фото: Київська міська прокуратура

Через такі дії з місцевого бюджету за невиконані роботи безпідставно перерахували понад 3 млн гривень. Це підтверджено висновком судової економічної експертизи. 

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Лікарня всередині. Фото: Київська міська прокуратура
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Лікарня всередині. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного товариства та службовій особі Київської обласної військової адміністрації за фактом розкрадання бюджетних коштів.

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Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, міська рада Харкова відмовилася надати журналістам проєктно-кошторисну документацію про відновлення 16-поверхового будинку на Північній Салтівці у Харкові. 

Також ми писали, що в Одесі оголосили тендер на ремонт укриття для обласного ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 22 млн гривень. 

ремонт
лікарні
Київська область
Бровари

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