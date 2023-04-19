В Броварском районе женщина с сожителем пытали и насиловали детей

Семья злоумышленников. Фото: Национальная полиция Киевской области

Полиция выявила факты систематической пытки, издевательства над детьми матери и ее сожителя. Дело садистов пошло в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

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Пытки и изнасилования

Полиция Киевской области обнаружила в Броварском районе факты систематических издевательств над несовершеннолетними.

Как установило следствие, 29-летняя местная жительница вместе с гражданским мужчиной долго пытали, морили голодом и даже насиловали троих детей — трехлетней девочке, а также пяти- и одиннадцатилетнюю девочек.

Детали преступлений

Правоохранители установили 36 эпизодов насилия, из них 18 особенно тяжелых.

"Женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством", — говорится в сообщении Нацполиции.

Подозрение и статьи

Детей с лета прошлого года забрали у матери-злоумышленницы и передали под опеку другой семье.

Женщину и ее сожителя ждет судебное разбирательство.

Следователи уже направили в суд обвинительный акт по 126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале правоохранители обнаружили, что в Киевской области воспитательница детдома пытала 9-летнюю подопечную.