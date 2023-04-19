У Броварському районі жінка із співмешканцем катували і ґвалтували дітей

Родина зловмисників. Фото: Національна поліція Київської області

Поліція виявила факти систематичного катування, знущання над дітьми матері та її співмешканця. Справа садистів пішла до суду.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Київської області.

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Катування і ґвалтування

Поліція Київської області виявила у Броварському районі факти систематичних знущань над неповнолітніми.

Як встановило слідство, 29-річна місцева мешканка разом із цивільним чоловіком тривалий час катували, морили голодом і навіть ґвалтували трьох дітей — трирічній дівчинці п’яти- та одинадцятирічну дівчинку.

Деталі злочинів

Правоохоронці встановили 36 епізодів насильства, з них 18 — особливо тяжких.

"Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Підозра і статті

Дітей ще з літа минулого року забрали у матері-зловмисниці і передали під опіку іншій родині.

На жінку ж та її співмешканця чекає судовий розгляд.

Слідчі уже скерували до суду обвинувальний акт за 126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці виявили, що на Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну підопічну.