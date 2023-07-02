Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Бучанском парке установили инсталляцию в память людей, убитых россиянами arrow

В Бучанском парке установили инсталляцию в память людей, убитых россиянами

2 июля 2023 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Бучанском парке установили инсталляцию в память людей, убитых россиянами
Инсталляция в Буче. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На входе в Бучанский городской парк была установлена новая инсталляция. Ее создали в память о людях, которых убили российские оккупанты.

Об этом сообщает The Bucha city.

Читайте также:

Инсталляция в Бучанском парке

Вчера, 1 июля, в летнем театре Бучанского городского парка прошел концерт-реквием "Объединенные ради победы". Его проводили в знак памяти о погибших людях.

"На инсталляции, установленной у входа в парк, упомянуты имена 501 человека, погибших от рук россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня Российская Федерация пыталась нанести очередной ракетный удар по территории Украины. Поэтому была объявлена воздушная тревога, как следствие — выпускной девятиклассников в Буче прошел в бомбоубежище.

Также мы писали, что в рамках инициативы Первой Леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Такое предприятие предназначено для обеспечения учебных заведений Киевской области качественными и свежими блюдами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз