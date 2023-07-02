В Бучанском парке установили инсталляцию в память людей, убитых россиянами

Инсталляция в Буче. Фото: скриншот с видео

На входе в Бучанский городской парк была установлена новая инсталляция. Ее создали в память о людях, которых убили российские оккупанты.

Об этом сообщает The Bucha city.

Читайте также:

Инсталляция в Бучанском парке

Вчера, 1 июля, в летнем театре Бучанского городского парка прошел концерт-реквием "Объединенные ради победы". Его проводили в знак памяти о погибших людях.

"На инсталляции, установленной у входа в парк, упомянуты имена 501 человека, погибших от рук россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня Российская Федерация пыталась нанести очередной ракетный удар по территории Украины. Поэтому была объявлена воздушная тревога, как следствие — выпускной девятиклассников в Буче прошел в бомбоубежище.

Также мы писали, что в рамках инициативы Первой Леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Такое предприятие предназначено для обеспечения учебных заведений Киевской области качественными и свежими блюдами.