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У Бучанському парку встановили інсталяцію в пам'ять людей, яких вбили росіяни

2 липня 2023 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бучанському парку встановили інсталяцію в пам'ять людей, яких вбили росіяни
Інсталяція в Бучі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На входу у Бучанський міський парк встановили нову інсталяцію. Її створили в пам'ять людям, яких вбили російські окупанти.

Про це повідомляє The Bucha city.

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Інсталяція у Бучанському парку

Вчора, 1 липня, у літньому театрі Бучанського міського парку відбувся концерт-реквієм "Об’єднані заради перемоги". Його проводили на знак пам'яті про загиблих людей.

"На інсталяції, встановленій біля входу у парк, згадані імена 501 людини, які загинули від рук росіян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 червня Російська Федерація намагалася завдати чергового ракетного удару по території України. Через це була оголошена повітряна тривога, як наслідок — випускний девʼятикласників у Бучі відбувся у бомбосховищі.

Також ми писали, що у рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.

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