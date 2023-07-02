У Бучанському парку встановили інсталяцію в пам'ять людей, яких вбили росіяни

Інсталяція в Бучі. Фото: скриншот з відео

На входу у Бучанський міський парк встановили нову інсталяцію. Її створили в пам'ять людям, яких вбили російські окупанти.

Про це повідомляє The Bucha city.

Читайте також:

Інсталяція у Бучанському парку

Вчора, 1 липня, у літньому театрі Бучанського міського парку відбувся концерт-реквієм "Об’єднані заради перемоги". Його проводили на знак пам'яті про загиблих людей.

"На інсталяції, встановленій біля входу у парк, згадані імена 501 людини, які загинули від рук росіян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 червня Російська Федерація намагалася завдати чергового ракетного удару по території України. Через це була оголошена повітряна тривога, як наслідок — випускний девʼятикласників у Бучі відбувся у бомбосховищі.

Також ми писали, що у рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.