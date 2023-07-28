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В Буче заметили БпЛА со специфической маркировкой: что говорят об этом власти

28 июля 2023 16:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Буче заметили БпЛА со специфической маркировкой: что говорят об этом власти
Беспилотник с желто-голубой маркировкой в Буче. Фото: Бучанский городской совет
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Киевщине, а именно в Буче, жители заметили беспилотник с желто-голубой маркировкой. Местные власти призвали горожан не пугаться таких БпЛА.

Об этом говорится на официальном сайте Бучанского городского совета.

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БпЛА с желто-голубой маркировкой

По словам местных властей, такие беспилотники будут доставлять гуманитарные грузы, лекарственные средства и компоненты крови.

"Соответствующий проект доставки является гуманитарным при поддержке международных партнеров и реализуется исключительно для оперативной логистики медицинских препаратов в больнице. При приближении к медицинскому заведению будут снижаться до 20-40 м и будут сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашуте. Посадка груза будет происходить. зоне с точностью приземления до 5-10 м", — говорится в сообщении.

Как выглядят беспилотники

БПЛА белого цвета с красными крыльями (размах крыла – 3 м) будут иметь желто-голубую маркировку на нижней части корпуса. Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 м – звук у них почти отсутствует.

"Бучанская община — одна из первых, которая реализует данный проект. Таким образом, мы получим шанс значительно усилить способность нашего региона вовремя и качественно снабжать лекарствами и компонентами крови наших граждан", — говорят в Бучанской городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская областная прокуратура установила личности одиннадцати военных 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных Сил РФ, расстрелявших гражданские автомобили с мирными жителями. Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

На входе в Бучанский городской парк установили новую инсталляцию. Ее создали в память людям, которых убили российские оккупанты.

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